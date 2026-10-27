La cédula de identidad puede tener una vigencia de hasta 20 años para determinados grupos de la población en Chile. Este beneficio está dirigido a las personas mayores de 80 años y a quienes tienen más de 60 años y presentan dependencia severa. Sin embargo, el documento con esta vigencia extendida solo puede utilizarse dentro del territorio nacional.

Para el resto de la población, la cédula mantiene una vigencia de 10 años. Por eso, antes de solicitar o renovar el documento, es importante conocer quiénes pueden acceder al plazo extendido, cómo realizar el trámite y cuánto cuesta.

¿Quiénes pueden obtener una cédula de identidad con vigencia de 20 años?

La vigencia extendida está destinada a dos grupos:

Personas mayores de 80 años: pueden acceder a una cédula con vigencia de 20 años.

pueden acceder a una cédula con vigencia de 20 años. Personas mayores de 60 años con dependencia severa: también pueden obtener el documento con este plazo de vigencia.

también pueden obtener el documento con este plazo de vigencia. Es importante considerar que esta extensión tiene una limitación: la cédula solo puede utilizarse como documento de identificación dentro de Chile.

En caso de necesitarla para viajar al extranjero, la vigencia será de 10 años desde la fecha de emisión, de acuerdo con la información publicada sobre este beneficio.

¿Cómo solicitar o renovar la cédula de identidad?

El trámite se realiza en el Servicio de Registro Civil e Identificación. Para solicitar una primera cédula o renovar un documento próximo a vencer, se debe reservar una hora de atención a través del sitio web de la institución.

Durante la atención, se deben proporcionar los siguientes datos:

Nombre completo.

Fecha de nacimiento.

Rol Único Nacional (RUN).

Según la información disponible, no se requieren documentos adicionales para efectuar la solicitud.

Si la persona no puede asistir a la cita reservada, debe anular la hora a través de los canales del Registro Civil. Cuando el trámite se realiza para varias personas, se debe reservar una hora por cada solicitante.

¿Cuánto cuesta la cédula de identidad?

El valor informado para la cédula de identidad chilena es de $3.820.

Una vez realizada la solicitud, es importante conservar el comprobante entregado durante el trámite, ya que será necesario para retirar el documento.

Si se pierde el comprobante, se deberá completar un formulario y realizar nuevamente la toma de huellas dactilares.

En caso de que el retiro lo efectúe otra persona, esta deberá presentar el comprobante de solicitud, su propia cédula de identidad vigente y un poder notarial o una autorización otorgada por un oficial civil.

Antes de acudir a una oficina, se recomienda verificar las condiciones, los valores y los requisitos vigentes directamente con el Registro Civil.