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Pérdidas del fondo E: Cámara investigará si el Estado fiscalizó bien a las AFP PAÍS Imagen generada con Inteligencia Artificial

Pérdidas del fondo E: Cámara investigará si el Estado fiscalizó bien a las AFP

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Aprobada por unanimidad, la comisión investigadora revisará la actuación de los ministerios de Hacienda y del Trabajo, además de los organismos encargados de fiscalizar a las AFP entre 2018 y 2026. Tendrá 60 días para entregar su informe.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La instancia, aprobada por unanimidad, revisará la actuación de Hacienda, Trabajo y los organismos supervisores entre 2018 y 2026. Tendrá 60 días para esclarecer cómo se fiscalizaron las inversiones que terminaron golpeando los ahorros previsionales, mientras crece la presión por eventuales compensaciones.
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El desplome del fondo E de las AFP abrió un nuevo frente, esta vez sobre la responsabilidad del Estado. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de una comisión especial investigadora que examinará cómo se fiscalizó a las administradoras entre 2018 y 2026, período que abarca tres gobiernos.

La instancia, solicitada por 65 parlamentarios, pondrá bajo revisión las actuaciones de los ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, además de los organismos encargados de supervisar a las AFP. Tendrá un plazo de 60 días para entregar sus conclusiones.

La investigación surge tras la caída real de 10,39% que acumuló el fondo E entre enero y septiembre, en medio de las pérdidas asociadas a operaciones con derivados financieros que apostaban a una baja de las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos. Estas, sin embargo, subieron y golpearon el valor de las inversiones.

La solicitud parlamentaria cuestiona que las administradoras mantuvieran esa estrategia pese a las advertencias del Banco Central, consignadas incluso en su Informe de Estabilidad Financiera del segundo semestre de 2025.

“Resulta inentendible que las Administradoras hayan insistido en mantener dicha estrategia financiera”, sostiene la petición, que pone especial atención en los fondos D y E, considerados los más conservadores del sistema.

Fiscalizadores y AFP dan explicaciones

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En paralelo, la Comisión de Trabajo de la Cámara recibió este lunes a la subsecretaria de Previsión Social, María Elisa Cabezón, y al superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, quien expuso sobre las inversiones cuestionadas, la regulación vigente y la investigación abierta por el organismo.

También compareció el presidente ejecutivo de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro, quien defendió una evaluación de largo plazo de las inversiones y sostuvo que el foco debe estar en las futuras pensiones, no únicamente en el valor cuota actual.

Según las estimaciones presentadas por el gremio para los casos analizados, el impacto sobre las pensiones proyectadas sería de -1,8% para hombres de 65 años y -0,8% para mujeres de 60 años.

La creación de la comisión investigadora se suma a los procedimientos sancionatorios iniciados por la Superintendencia contra las siete AFP y a las denuncias penales presentadas por eventuales irregularidades en la administración de los fondos.

La nueva investigación amplía así el foco de las responsabilidades: no solo están bajo cuestionamiento las decisiones de inversión de las administradoras, sino también la actuación de las autoridades que debían fiscalizarlas y las advertencias que recibieron antes del desplome.

La Cámara, además, tiene programada para este martes una sesión especial a las 19:05 horas, destinada a analizar las pérdidas previsionales y sus consecuencias.

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