Los vehículos atrapados entre agua, barro y sedimentos tras el aluvión de Las Condes o los últimos frentes de mal tiempo, abren una pregunta inmediata para sus propietarios: ¿el seguro automotriz cubre los daños provocados por un aluvión, una inundación o un deslizamiento de tierra?

La respuesta es que sí pueden estar cubiertos, pero no basta con tener cualquier seguro para el automóvil. La protección dependerá de las coberturas contratadas y, especialmente, de que la póliza contemple los llamados “riesgos de la naturaleza”.

¿El seguro de auto cubre un aluvión o inundación?

Depende de la póliza.

Entre las pólizas de seguros para vehículos depositadas ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) existen productos que contemplan expresamente una cobertura por fenómenos de la naturaleza.

Una póliza multirriesgo para vehículos registrada ante la CMF, por ejemplo, incluye daños materiales provocados directamente por sismos, erupciones volcánicas, inundaciones, avalanchas, aluviones, deslizamientos, viento y desbordamientos de cauces, entre otros fenómenos.

Esto significa que un automóvil que haya sido arrastrado por agua y barro, golpeado por piedras o sedimentos, inundado o dañado por un deslizamiento producto de un aluvión podría estar cubierto, siempre que esa protección forme parte de la póliza contratada.

No todos los seguros, sin embargo, ofrecen exactamente las mismas condiciones.

¿Cómo saber si mi seguro cubre inundaciones y aluviones?

El primer paso es revisar las condiciones particulares de la póliza y buscar conceptos como:

“Riesgos de la naturaleza”.

“Fenómenos de la naturaleza”.

“Inundación”.

“Aluvión”.

“Deslizamiento”.

“Avalancha”.

“Desbordamiento de cauces”.

“Daños materiales”.

La propia CMF advierte que para saber si un vehículo cuenta con cobertura por daños propios es necesario revisar la póliza contratada, ya que la procedencia de la indemnización dependerá de sus condiciones específicas.

Además, algunas pólizas establecen deducibles específicos o límites de cobertura para determinados riesgos naturales. Es decir, aunque el siniestro esté cubierto, una parte del costo puede quedar a cargo del propietario.

¿Qué pasa si el auto quedó completamente destruido?

Si el nivel de daño es muy alto, la aseguradora deberá determinar si corresponde tratar el vehículo como pérdida total o si es técnicamente reparable.

La decisión no depende únicamente de cómo se vea el automóvil después del aluvión. La compañía deberá evaluar, entre otros factores, la magnitud de los daños, el valor del vehículo, el monto asegurado, el deducible y las condiciones de pérdida total establecidas en el contrato.

Según la CMF, la procedencia del seguro y el monto de la indemnización deben determinarse para cada caso de acuerdo con las condiciones contratadas, y la evaluación corresponde al proceso de liquidación del siniestro.

En un vehículo inundado, los daños pueden involucrar no solo carrocería y tapiz, sino también motor, componentes eléctricos, computadores, sensores, airbags y otros sistemas electrónicos, por lo que la evaluación debe realizarse antes de intentar volver a utilizarlo.

¿Qué pasa si el auto estaba estacionado cuando llegó el aluvión o inundación?

Que el automóvil estuviera estacionado no significa automáticamente que quede fuera de cobertura.

Existen pólizas que cubren daños provocados por fenómenos de la naturaleza aunque el vehículo no estuviera circulando al momento del evento. Lo decisivo será nuevamente lo establecido en las condiciones generales y particulares del seguro.

Por eso, ante un automóvil que fue alcanzado por barro, agua o piedras mientras estaba estacionado, el propietario debería denunciar igualmente el siniestro a la compañía y esperar la evaluación correspondiente.

¿Y si el conductor entró voluntariamente a una zona inundada?

Este escenario puede ser diferente.

Las pólizas pueden contener exclusiones asociadas a determinadas circunstancias en las que ocurrió el daño. Por ejemplo, existen seguros depositados ante la CMF que excluyen daños sufridos cuando un automóvil recorre, atraviesa o permanece en cursos de agua o terrenos que no están destinados al tránsito vehicular, salvo determinadas excepciones.

Por eso no es equivalente que un aluvión alcance repentinamente un auto estacionado o que circula normalmente por una calle a que el conductor decida ingresar a una zona evidentemente inundada o a un cauce.

La aseguradora deberá analizar las circunstancias concretas del siniestro.

¿El SOAP cubre un auto destruido por un aluvión o inundación?

No.

El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, conocido como SOAP, no cubre los daños materiales sufridos por el vehículo.

Su cobertura está destinada a muerte, lesiones corporales y determinados gastos médicos derivados de accidentes en que intervenga el vehículo asegurado. La CMF señala expresamente que el SOAP no cubre los daños ocasionados al automóvil.

Por lo tanto, una persona que solo tenga SOAP y cuyo automóvil resulte destruido por una inundación o un aluvión no cuenta por ese seguro con protección para reparar o reponer el vehículo.

Qué hacer si el auto fue afectado por un aluvión o inundación

Lo recomendable es no intentar encender el vehículo si estuvo sumergido o recibió una cantidad importante de agua y barro, debido al riesgo de agravar daños mecánicos o eléctricos.

Posteriormente se debe contactar cuanto antes a la aseguradora o corredor y realizar la denuncia del siniestro, conservando fotografías y videos del automóvil y del lugar donde se encontraba.

La CMF señala que, en caso de siniestro, debe realizarse la constancia correspondiente cuando proceda y posteriormente se inicia el proceso mediante el cual la aseguradora determina la cobertura y evalúa los daños.

También es aconsejable no ordenar reparaciones ni retirar piezas por cuenta propia antes de que el vehículo sea inspeccionado, salvo que sea estrictamente necesario por razones de seguridad.