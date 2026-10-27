Partido de Flávio Bolsonaro reconoce la victoria de Lula en Brasil

El Partido Liberal (PL) brasileño, fuerza política por la que se presentó el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, reconoció este lunes los resultados de los comicios presidenciales que acabaron con la reelección del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

A través de una carta divulgada en sus redes sociales, el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, afirmó, sin nombrar a Lula, que “reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral”, aunque pidió que los “cuestionamientos planteados” sean “debidamente esclarecidos”.

El líder progresista se adjudicó la victoria en la segunda vuelta electoral celebrada el domingo al obtener el 52 % de los votos, frente al 48 % del ultraderechista.

Sin embargo, tras la divulgación de los resultados, Bolsonaro se negó a reconocer la derrota y dijo que iba a solicitar la anulación de los comicios, tras la decisión de última hora de la Corte Suprema de extender la jornada de votación, respondiendo a un pedido del oficialismo.

Con más de cuatro millones de votos de diferencia, Lula selló una inédita remontada respecto a la primera vuelta del 4 de octubre, en la que el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro se había impuesto por dos puntos porcentuales.

En el comunicado, la formación opositora señaló que el aumento del gasto público y de beneficios sociales realizados por el Gobierno de Lula antes de los comicios condicionó la equidad de la contienda y anunció que exigirá explicaciones dentro del marco institucional.

“Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales” pero este domingo, “el resultado fue diferente, en un escenario marcado por medidas fuertemente electoralistas, con impacto económico y social”, expresó la nota.

Pese al traspié en la segunda vuelta, la fuerza conservadora destacó su avance legislativo “histórico”, tras asegurarse una bancada de 121 diputados federales, 29 senadores y seis gobernadores.

En un video publicado este lunes en sus redes sociales, Flávio Bolsonaro dijo que “organizará a la oposición” para convertir la Cámara baja y el Senado en su “fortaleza contra la barbarie” que, según él, ocurrirá en el país “con cuatro años más de Lula”.

Al mismo tiempo, el candidato derrotado insistió en que trabajará por conseguir que la Justicia anule la candidatura de Lula por “todos los abusos” que, a su juicio, cometió.

Entre ellos, señaló el “complejo industrial de noticias falsas” creado por la campaña oficialista y los “abusos de poder político y económico sin precedentes”.

Flávio Bolsonaro promete “organizar la oposición” a Lula

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en las elecciones de este domingo, afirmó este lunes que organizará la oposición al presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras el triunfo del gobernante en las urnas.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que se dirigió a sus seguidores en un vídeo difundido en redes sociales, aseguró que se reunirá con los diputados y senadores electos para organizar su estrategia de cara a la próxima legislatura.

Flávio, quien perderá su escaño de senador el próximo febrero, dijo que convertirá la Cámara baja y el Senado en su “fortaleza contra la barbarie” que ocurrirá en el país “con cuatro años más de Lula”.

“Para resistir al caos, voy a organizar la oposición. Hicimos la mayoría en el Senado y en la Cámara”, recalcó el excandidato del Partido Liberal (PL).

En el vídeo, Flávio también dijo que trabajará por conseguir que la Justicia anule la candidatura de Lula por “todos los abusos” que, según él, cometió.

Esta afirmación supone un cambio de posición en relación a la declaración ofrecida por Flávio en la noche electoral, cuando rechazó reconocer la victoria de Lula y aseguró que pediría la “anulación” de los comicios, debido a una decisión judicial que prorrogó dos horas el horario de votación.

Ahora, aunque volvió a criticar esa decisión judicial, Flávio se centró en destacar los “abusos de poder político y económico sin precedentes” que atribuyó a Lula y que, según dijo, causaron “un total desequilibrio en la disputa electoral”.

También señaló el “complejo industrial de noticias falsas” que, según él, creó la campaña de su rival, quien se impuso en las elecciones con una ventaja de casi cuatro puntos porcentuales sobre el opositor.

“La ley tiene que aplicarse a todo el mundo, la competición tiene que ser justa y equitativa, cosa que no ha ocurrido. No he sido yo quien ha perdido, ha sido el sistema el que ha ganado”, agregó Bolsonaro.