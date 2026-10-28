Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, la araña de rincón (Loxosceles laeta) vuelve a generar preocupación en los hogares. Una joven de 27 años permanece internada en la UCI de Ovalle tras sufrir complicaciones que comprometieron sus riñones e hígado, mientras otro caso registrado en La Serena terminó con una víctima fatal. Su mordedura puede provocar lesiones en la piel y, en los casos más graves, afectar el funcionamiento de órganos internos.

Este arácnido tiene una marca característica similar a un violín en la parte dorsal de su cuerpo. Además, se desplaza rápidamente y suele estar más activo durante la noche.

La araña de rincón habita en viviendas urbanas y rurales, especialmente en lugares oscuros, secos y poco frecuentados.

Entre sus escondites habituales están:

Detrás de muebles, cuadros y lavaplatos.

Dentro de zapatos y ropa guardada durante mucho tiempo.

En armarios, bodegas y cajas acumuladas.

En grietas de techos y paredes.

Por ello, es importante mantener estos espacios limpios, ordenados y revisarlos periódicamente.

¿Cuáles son los síntomas de una mordedura de araña de rincón?

La mordedura puede ser dolorosa, aunque en ocasiones pasa inadvertida. El veneno puede provocar un cuadro conocido como loxoscelismo, que se manifiesta de distintas formas.

Sus principales síntomas son:

Dolor en la zona afectada.

Inflamación y enrojecimiento.

Aparición de una coloración azul grisácea alrededor de la lesión.

Formación de una mancha violácea que puede evolucionar hacia la necrosis o muerte del tejido.

Posteriormente, puede aparecer una escara y una úlcera que tarde semanas en cicatrizar y que, en algunos casos, requiera injertos.

Existe también una forma cutánea edematosa, caracterizada por una hinchazón importante, especialmente cuando la mordedura afecta el rostro. Según especialistas, esta manifestación suele resolverse en un período de siete a diez días.

¿Cuándo una mordedura de araña de rincón es una emergencia?

La forma más grave, aunque menos frecuente, es el loxoscelismo cutáneo-visceral, que ocurre cuando el veneno pasa al torrente sanguíneo y provoca la destrucción de glóbulos rojos.

Los síntomas pueden aparecer entre 12 y 48 horas después de la mordedura e incluyen:

Fiebre alta.

Taquicardia y dolores musculares.

Náuseas y vómitos.

Coloración amarillenta de la piel (ictericia).

Orina oscura y signos de anemia aguda.

En los casos más graves, el cuadro puede evolucionar hacia una insuficiencia renal o convulsiones.

La especialista advierte que la gravedad no depende del tamaño de la lesión visible en la piel. Por ello, ante la sospecha de una mordedura, es fundamental acudir oportunamente a un servicio de urgencia.

¿Qué hacer ante una mordedura de araña de rincón?

Si sospechas que una persona fue mordida por una araña de rincón, es importante actuar rápidamente y buscar atención médica.

Las recomendaciones son:

Lavar la zona afectada con agua y jabón.

Aplicar frío indirecto, utilizando hielo envuelto en un paño, sin ponerlo directamente sobre la piel.

Mantener la calma y evitar manipular la lesión.

Acudir al servicio de urgencia más cercano para una evaluación médica.

Si es posible hacerlo sin exponerse a otra mordedura, conservar la araña en un recipiente seguro para facilitar su identificación. No se debe perder tiempo intentando capturarla.

De acuerdo con las recomendaciones sanitarias, los casos sospechosos deben vigilarse durante las primeras 24 a 48 horas, debido a la posibilidad de que aparezcan manifestaciones sistémicas.

¿Cómo prevenir las mordeduras de araña de rincón en el hogar?

La prevención consiste principalmente en mantener la limpieza, reducir los escondites y revisar los objetos que puedan haber permanecido guardados durante mucho tiempo.

Estas son las principales medidas recomendadas: