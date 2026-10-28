San Marcos desafiliado y Puerto Montt se salva: esto dictó el Tribunal de Disciplina de la ANFP

Un verdadero remezón al campeonato de la Liga de Ascenso dejó la decisión del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de desafiliar del fútbol chileno a San Marcos de Arica.

El veredicto de la Primera Sala concluyó, por seis votos a uno, expulsar al club nortino y dar todos sus partidos perdidos a lo largo del año debido a incumplimientos administrativos. Esta decisión remueve los cimientos del torneo de la Primera B, a apenas una fecha de concluirse su temporada regular.

Eso sí, esta decisión no es definitiva. Los dirigidos por Iván Sandrock podrán apelar en cinco días a la Segunda Sala, que puede determinar algo totalmente distinto; esta instancia no suele plegarse a lo que dice la Primera Sala.

A través de sus redes sociales, San Marcos de Arica llamó a la calma a su fanaticada, al mismo tiempo en que anunciaron que dejarán la vida en el poder judicial deportivo para hacer frente a la decisión.

“La Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP ha emitido únicamente el veredicto respecto a la denuncia presentada en nuestra contra. Aclaramos categóricamente que este pronunciamiento no constituye una resolución de término. A la fecha, la institución aún no ha sido notificada de los fundamentos, argumentos de hecho y de derecho ni de las consideraciones jurídicas que llevaron a la Primera Sala a resolver dicha sanción”, dijeron.

“Utilizaremos todas las instancias e instrumentos jurídicos disponibles para revertir esta determinación y demostrar la plena legalidad de nuestro actuar”, añadieron.

En paralelo, la denuncia que Rangers, Unión San Felipe, Santa Cruz y Curicó Unido interpusieron en contra de Deportes Puerto Montt fue rechazada automáticamente. Por seis votos contra uno, la Primera Sala consideró que los antecedentes ni siquiera debían ser analizados.

Estos clubes, a excepción de Curicó Unido que se salvó antes, se soban las manos con la eventual desafiliación de San Marcos. Todos ellos tuvieron un 2026 paupérrimo, con rendimientos deportivos prácticamente nulos, por lo que les serviría que baje otro equipo en su nombre.

Eso sí, aún resta la apelación que podría condenar a uno de este trío. El principal candidato a bajar deportivamente a la Segunda División es Rangers, colista con 21 puntos, pero penúltimo está San Felipe con 23 y antepenúltimo Santa Cruz con 24, todos con posibilidades de irse.