En 2026, ambos feriados coincidirán con el fin de semana y serán consecutivos, lo que permitirá organizar actividades familiares, viajes o compras considerando los horarios de funcionamiento de los distintos establecimientos.

Las fechas corresponden a dos conmemoraciones diferentes:

Sábado 31 de octubre: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. La jornada también coincide con Halloween.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Aunque ambas fechas son feriados legales, esto no significa que todos los establecimientos deban cerrar.

¿Abrirá el comercio durante estos feriados?

Sí. Como el 31 de octubre y el 1 de noviembre no son feriados irrenunciables, los establecimientos comerciales podrán funcionar con normalidad o establecer horarios especiales, según sus decisiones y condiciones de operación.

Por eso, quienes tengan previsto ir a un supermercado, centro comercial u otra tienda deberían revisar previamente los horarios informados por cada establecimiento.

¿Cuáles son los feriados irrenunciables en Chile?

La legislación chilena contempla cinco feriados irrenunciables para los trabajadores del comercio. Durante estas jornadas, por regla general, los establecimientos deben cerrar, con algunas excepciones establecidas por ley.

Las fechas son:

1 de enero: Año Nuevo.

1 de mayo: Día Nacional del Trabajo.

18 de septiembre: Independencia Nacional.

19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército.

25 de diciembre: Navidad.

Estas jornadas tienen condiciones especiales para el comercio, a diferencia de otros feriados legales, durante los cuales los locales pueden abrir.

¿Qué establecimientos pueden funcionar durante los feriados irrenunciables?

La normativa contempla excepciones para determinadas actividades y servicios.

Restaurantes.

Clubes.

Cines.

Discotecas.

Pubs.

Casinos de juego.

Tiendas de conveniencia asociadas a estaciones de servicio.

Comercios ubicados en aeropuertos.

Farmacias de urgencia.

Farmacias que deben cumplir turnos.

Las condiciones específicas dependen de la actividad y de las disposiciones legales aplicables.

En resumen: el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre de 2026 serán feriados legales, pero no irrenunciables. Por lo tanto, el comercio podrá atender al público, aunque se recomienda confirmar los horarios antes de salir.