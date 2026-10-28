El cierre de 2026 traerá nuevas oportunidades para quienes buscan trabajo, quieren reincorporarse al mercado laboral o necesitan generar ingresos adicionales. Según proyecciones de ManpowerGroup Chile, se abrirán cerca de 5.500 vacantes temporales en el país, asociadas a tres períodos de alta actividad: Black Friday, Navidad y el inicio de la temporada estival.

Las rentas líquidas ofrecidas fluctuarán entre $600.000 y $1.000.000, dependiendo de las funciones y la experiencia requerida.

Las contrataciones se concentrarán principalmente en el comercio, el retail, la logística, la distribución, los eventos y el turismo. Parte de las ofertas estará dirigida a personas que buscan su primera experiencia laboral o que desean retomar su participación en el mercado del trabajo.

¿Cuántos empleos se abrirán para fin de año?

De acuerdo con los datos entregados por ManpowerGroup Chile, las oportunidades se distribuirán entre las campañas comerciales de noviembre y diciembre y el comienzo de la temporada de verano.

Estas son las cifras proyectadas para cada período:

Black Friday: 1.500 vacantes , con sueldos líquidos de entre $600.000 y $750.000.

, con sueldos líquidos de entre Navidad: 3.500 puestos de trabajo , con remuneraciones de entre $600.000 y $1.000.000.

, con remuneraciones de entre Temporada estival: 500 vacantes, con rentas de entre $650.000 y $900.000.

En total, las tres campañas sumarían cerca de 5.500 oportunidades laborales temporales a nivel nacional.

Black Friday: 1.500 vacantes para noviembre

El Black Friday se realizará en Chile entre el 27 y el 30 de noviembre de 2026. Para enfrentar el aumento de las ventas y los pedidos, se proyecta la apertura de 1.500 puestos de trabajo.

Las contrataciones estarán vinculadas principalmente al retail, el comercio electrónico, la logística y el despacho de productos.

Los cargos más solicitados serán:

Reponedores.

Vendedores.

Cajeros.

Asistentes de tienda.

Operarios de distribución.

Las remuneraciones líquidas estimadas para estas funciones irán desde los $600.000 hasta los $750.000, según el cargo y las responsabilidades.

Navidad concentrará 3.500 empleos temporales

La campaña navideña será la que genere la mayor cantidad de vacantes, con alrededor de 3.500 puestos de trabajo.

El incremento de las compras y el movimiento de productos durante diciembre impulsarán la demanda de trabajadores en empresas de comercio, retail, logística y distribución.

Las oportunidades estarán dirigidas principalmente a personas que puedan desempeñar funciones operativas y de atención al cliente.

En este período, los sueldos líquidos podrían variar entre $600.000 y $1.000.000, dependiendo de las características del puesto.

Temporada de verano: 500 puestos en eventos y turismo

El inicio de la temporada estival, durante diciembre, también generará oportunidades laborales. Para este período se proyectan cerca de 500 vacantes relacionadas con eventos, entretención y turismo.

Entre los perfiles requeridos figuran:

Promotores.

Beauty coach.

Consejeras.

Locutores.

Mucamas.

Las rentas líquidas estimadas para estos puestos fluctuarán entre $650.000 y $900.000.

¿Cómo postular a los empleos temporales?

Las personas interesadas pueden revisar las ofertas disponibles y presentar sus antecedentes a través de los siguientes canales:

Aplicación My Manpower : disponible para dispositivos iOS y Android.

: disponible para dispositivos iOS y Android. Portales de empleo: consultar las vacantes publicadas y los requisitos específicos de cada cargo.

Es recomendable revisar las ofertas con anticipación, ya que los procesos de selección pueden comenzar varias semanas antes de cada campaña comercial o temporada.

Según Valentina Mery, gerente de Reclutamiento y Selección de ManpowerGroup Chile, anticiparse a las convocatorias puede ser clave para acceder a estas oportunidades, dado que las empresas inician sus búsquedas antes de los períodos de mayor actividad.

Aunque se trata principalmente de empleos temporales, estas contrataciones pueden permitir generar ingresos, adquirir experiencia y desarrollar habilidades laborales, especialmente entre jóvenes, personas que buscan su primer trabajo y quienes desean reincorporarse al mercado laboral.