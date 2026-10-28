bat defiende rebajas de penas y nuevos antecedentes sobre Chadwick en el caso Hermosilla | ClicAM

Rabat defiende rebajas de penas tras nuevos antecedentes sobre condenados

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió las rebajas de penas tras conocerse beneficios para tres condenados que se presentaban como integrantes del Tren de Aragua. Aunque su pertenencia a esa organización no fue acreditada judicialmente, dos de ellos salieron anticipadamente de prisión en septiembre. Ante el Senado, Rabat sostuvo que su cartera verifica requisitos legales y no evalúa el mérito de las solicitudes. El Gobierno ingresó una reforma que busca ampliar exclusiones y dar mayor peso a los informes de Gendarmería. El ministro aseguró contar con el respaldo de José Antonio Kast.

Defensa de Hermosilla apunta a Chadwick por contratación de Guerra en la USS

La defensa de Luis Hermosilla negó que el abogado interviniera en la contratación del exfiscal Manuel Guerra en la Universidad San Sebastián y apuntó al exministro Andrés Chadwick. Durante la segunda jornada de formalización, el defensor citó mensajes que vinculan a Chadwick con esas gestiones. La Fiscalía sostiene que la contratación pudo ser una retribución por favores anteriores y atribuye al exministro un papel en el contacto con la universidad. Chadwick mantiene la calidad de imputado, sin ser formalizado. Los antecedentes forman parte de una investigación y no constituyen una condena.

Banco Central mantiene la tasa en 4,5 % y advierte mayores riesgos inflacionarios

El Banco Central mantuvo por unanimidad la tasa de política monetaria en 4,5 %. El Consejo advirtió un aumento de los riesgos inflacionarios por el encarecimiento de la energía y los alimentos. Las tensiones en Medio Oriente elevaron el precio del petróleo, mientras un fenómeno de El Niño intenso comenzó a presionar los alimentos a nivel internacional. En Chile, el consumo y la inversión continúan débiles. El instituto emisor también alertó por condiciones financieras externas más restrictivas. La decisión mantiene el costo de referencia del dinero, en un escenario que combina presiones de precios y bajo dinamismo.

Fondo E: Cámara investigará cómo el Estado fiscalizó a las AFP

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una comisión investigadora sobre la fiscalización estatal a las administradoras de fondos de pensiones. Revisará las actuaciones de Hacienda, Trabajo y los organismos supervisores entre 2018 y 2026, un período que abarca tres gobiernos. La instancia tendrá 60 días para entregar sus conclusiones. Su creación ocurre tras las pérdidas del Fondo E y los cuestionamientos a inversiones con derivados financieros. La solicitud parlamentaria busca esclarecer cómo actuaron las autoridades frente a los riesgos de esas operaciones y a las advertencias sobre su impacto.

Proyecto de primera vivienda avanza al Senado sin rol de las AFP en el ahorro

La Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de financiamiento de la casa propia y reforma al mercado de capitales. La iniciativa obtuvo 100 votos a favor, 35 en contra y una abstención. Propone un fondo administrado por BancoEstado para ampliar el crédito hipotecario y una bonificación estatal para completar el pie de la vivienda. Sin embargo, la Sala rechazó las disposiciones que permitían a las administradoras de fondos de pensiones gestionar el ahorro habitacional. El texto pasa a segundo trámite constitucional: las medidas siguen en discusión y todavía no constituyen beneficios vigentes.

Estados Unidos anuncia visados para Flávio Bolsonaro y su familia

El Gobierno de Donald Trump anunció que otorgará visados a Flávio Bolsonaro y su familia para ingresar a Estados Unidos. El anuncio ocurrió después de que aliados del senador brasileño informaran que había salido del país tras perder las elecciones presidenciales frente a Lula da Silva. Bolsonaro enfrenta una investigación por lavado de dinero y una orden judicial que le exigía entregar sus pasaportes y le prohibía abandonar Brasil. La Policía Federal canceló sus documentos de viaje. La medida anunciada por Washington corresponde a visados; no acredita por sí misma una concesión formal de asilo.

Israel: sondeos dejan a Netanyahu sin mayoría para formar gobierno

El partido del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aparece como la fuerza más votada en los sondeos a pie de urna, pero su bloque no alcanza la mayoría parlamentaria. Las proyecciones actualizadas le asignan entre 51 y 52 escaños, por debajo de los 61 necesarios para controlar la Knéset. La oposición encabezada por Gadi Eisenkot tampoco reúne por sí sola esos apoyos. El escrutinio oficial seguía en una etapa preliminar al cierre de esta edición. El reparto definitivo de escaños será clave para las negociaciones, en las que los partidos árabes pueden resultar decisivos para formar una nueva mayoría.