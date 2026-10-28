En Chile, una persona sufre un ataque cerebrovascular (ACV) cada 15 minutos. Son cerca de 40.000 casos al año, y la enfermedad está entre las principales causas de muerte y discapacidad adquirida del país. El pronóstico depende en gran medida del tiempo que pasa entre los primeros síntomas y la llegada a un servicio de urgencia, porque cada minuto sin atención supone la pérdida de millones de neuronas y aumenta el riesgo de secuelas permanentes.

En este capítulo del podcast Salud Solidaria, dedicado al ACV, Marie Claire Dablé entrevista a Rodrigo Guerrero, director de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía (Sonepsyn).

Este año el tema tiene una relevancia particular. En mayo, Chile promovió junto a otros cinco países la primera resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre el ACV, que llama a fortalecer la prevención, la atención de urgencia y la rehabilitación. La Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía (Sonepsyn) y la Asociación Chilena de Enfermedades Vasculares Encefálicas (Aceve), que organizan el Mes del ACV, plantean que ese compromiso internacional debe traducirse en avances concretos dentro del país. El primero es que la población sepa reconocer un ataque cuando ocurre.

Las señales de alerta son la pérdida repentina de fuerza en un brazo, una pierna o ambos, la parálisis de un lado del rostro y la dificultad para hablar. Si aparece cualquiera de ellas, hay que llamar al 131 (SAMU) o acudir sin demora a una urgencia hospitalaria. Los especialistas insisten en difundir esta información en lugares con mucho público, como centros comerciales, transporte público y recintos deportivos, donde la reacción de otras personas puede ser decisiva.

La hipertensión es el principal factor de riesgo de un ACV, y como no presenta síntomas, muchas personas no saben que la tienen. Por eso los especialistas recomiendan medir la presión arterial de forma periódica y seguir el tratamiento indicado. La campaña advierte además que el ACV aparece cada vez con más frecuencia en personas jóvenes, en relación con el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo de ultraprocesados y bebidas azucaradas.

El Mes del ACV culminará el jueves 29 de octubre con una jornada abierta en la plaza de Puente Alto, donde los asistentes podrán controlar su presión arterial y recibir orientación de especialistas para reconocer los síntomas a tiempo.

La campaña cuenta con el patrocinio del Minsal y Fonasa, y con la colaboración de la World Stroke Organization, Lo Valledor y hospitales, clínicas y organizaciones de la sociedad civil de todo el país.