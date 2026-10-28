Fondos generacionales en Chile: qué son, cómo funcionan y cómo aprovecharlos desde 2027

Los Fondos Generacionales serán uno de los cambios más visibles de la reforma previsional para quienes cotizan en una AFP. A partir del 1 de abril de 2027, desaparecerán los conocidos fondos A, B, C, D y E y comenzará un sistema completamente diferente para invertir los ahorros previsionales.

También te puede interesar Fondo E perdió más de 10%: qué hacer si estás cerca de jubilar y cómo proteger tu pensión

El cambio afectará a millones de afiliados, pero todavía existe un importante desconocimiento. Según una encuesta de AFP Capital y Cadem, un 69% de las personas declara estar poco o nada informado sobre los Fondos Generacionales. La falta de información llega al 80% entre las mujeres, al 79% entre las personas de 18 a 34 años y al 82% en los segmentos D/E.

La buena noticia para quienes encuentran complicado el actual sistema es que la idea detrás de los Fondos Generacionales es relativamente sencilla: en vez de que cada persona tenga que decidir cuánto riesgo quiere asumir con sus cotizaciones obligatorias, se establece una estrategia de inversión de acuerdo con su generación y el tiempo que le queda hasta la jubilación.

Pero eso no significa que el afiliado deje de tener decisiones que tomar. Por el contrario, entender cuáles quedarán automatizadas y cuáles continuarán bajo su control será fundamental para sacar mejor partido al nuevo sistema.

¿Qué son los Fondos Generacionales?

Los Fondos Generacionales son fondos de inversión previsional que agrupan a personas de edades similares y administran sus ahorros considerando cuánto tiempo les queda para jubilar.

También se conocen internacionalmente como fondos de “ciclo de vida” o target date funds.

La lógica puede entenderse con un ejemplo simple. Una persona de 25 años tiene varias décadas antes de jubilar y, por lo tanto, dispone de más tiempo para atravesar períodos de alzas y bajas de los mercados. Una persona de 64 años, en cambio, está mucho más cerca de comenzar a utilizar sus ahorros previsionales.

Por eso, ambos casos no necesariamente deberían tener la misma estrategia de inversión.

Los Fondos Generacionales buscan resolver ese problema haciendo que la estrategia cambie gradualmente con el paso del tiempo: en las generaciones jóvenes puede existir una mayor exposición a activos orientados al crecimiento y, al acercarse la jubilación, el fondo va reduciendo progresivamente su nivel de riesgo.

La Ley 21.735 estableció que las cotizaciones obligatorias serán depositadas en el Fondo Generacional correspondiente a la edad del afiliado y que el sistema deberá contar con al menos diez fondos.

¿Cuándo comienzan los Fondos Generacionales en Chile?

La fecha clave es el 1 de abril de 2027. Hasta el 31 de marzo de ese año continuarán funcionando los actuales multifondos. Desde el día siguiente comenzará a regir el nuevo Régimen de Inversión y los fondos A, B, C, D y E serán reemplazados por 10 Fondos Generacionales.

Para el ahorro obligatorio, el cambio será automático. Es decir, no será necesario presentar una solicitud ni hacer un trámite para ingresar al nuevo sistema.

¿Qué Fondo Generacional me corresponde según mi edad?

Esta probablemente será una de las preguntas más frecuentes a medida que se acerque abril de 2027.

Los diez fondos definidos se organizan de la siguiente manera:

Año de nacimiento Fondo Generacional 1991 o posterior Fondo Inicial 1986-1990 Fondo 1986-1990 1981-1985 Fondo 1981-1985 1976-1980 Fondo 1976-1980 1971-1975 Fondo 1971-1975 1966-1970 Fondo 1966-1970 1961-1965 Fondo 1961-1965 1956-1960 Fondo 1956-1960 1951-1955 Fondo 1951-1955 1950 o anterior Fondo Consolidación

Los rangos consideran la edad de las personas al 31 de diciembre de 2026.

Un punto importante: no significa que una persona irá saltando de un Fondo Generacional a otro cada cinco años.

La persona permanece en el fondo correspondiente a su generación. Es la estrategia de inversión de ese fondo la que va cambiando con el tiempo, reduciendo gradualmente su exposición al riesgo a medida que esa generación envejece.

¿Cuál es la diferencia entre los multifondos y los Fondos Generacionales?

Con los multifondos, el afiliado puede escoger entre cinco alternativas —A, B, C, D y E— con distintos niveles de exposición al riesgo y puede trasladar sus ahorros entre ellos dentro de las restricciones establecidas.

Con los Fondos Generacionales cambia esa lógica.

Desde abril de 2027, el ahorro obligatorio será asignado según el año de nacimiento y el afiliado no podrá elegir otro Fondo Generacional para esas cotizaciones. La estrategia se ajustará automáticamente a lo largo del tiempo.

Así, una de las principales decisiones que actualmente toma el cotizante —escoger entre A, B, C, D o E— desaparecerá para el ahorro obligatorio.

Uno de los objetivos es precisamente reducir los cambios de fondos realizados intentando anticiparse a las subidas y caídas del mercado y permitir que las inversiones se planifiquen considerando horizontes más largos.

Entonces, ¿ya no podré elegir dónde invertir mis ahorros?

Depende del tipo de ahorro. En las cotizaciones obligatorias, no. El Fondo Generacional será determinado por el año de nacimiento.

En el ahorro voluntario, sí. Y aquí aparece una de las claves para aprovechar mejor el nuevo sistema.

La ley establece que los ahorros voluntarios administrados por las AFP podrán ser depositados en el Fondo Generacional que el afiliado elija. Si no realiza una elección, serán destinados al mismo Fondo Generacional correspondiente a sus cotizaciones obligatorias.

Esto incluye instrumentos como APV, Cuenta 2 y depósitos convenidos. La regulación contempla, además, la posibilidad de distribuir determinados ahorros voluntarios hasta en dos Fondos Generacionales.

¿Cómo aprovechar mejor los Fondos Generacionales?

El cambio modifica una pregunta habitual. Hasta ahora muchos afiliados se preguntaban: “¿En qué fondo debería estar?”. Desde 2027, para las cotizaciones obligatorias esa pregunta estará resuelta por el sistema.

Eso no significa que no haya nada que hacer.

La planificación previsional deberá concentrarse en aquellas variables sobre las que la persona sí conserva capacidad de decisión:

1. Saber qué Fondo Generacional le corresponde. No para intentar cambiarlo —no será posible con el ahorro obligatorio—, sino para comprender cómo se está invirtiendo su dinero y qué nivel de riesgo corresponde a su etapa de vida.

2. Revisar el ahorro voluntario. Quienes tengan APV, Cuenta 2 o depósitos convenidos podrán elegir dónde invertir esos recursos. Esa elección puede utilizarse para complementar la estrategia del ahorro obligatorio según el horizonte, objetivos y tolerancia al riesgo de cada persona.

3. No confundir edad con situación financiera. Dos personas nacidas el mismo año estarán en el mismo Fondo Generacional para su ahorro obligatorio, pero pueden tener situaciones completamente distintas. Una puede depender casi exclusivamente de su futura pensión y otra contar con propiedades, inversiones, APV u otros ingresos. Por eso, una estrategia diseñada por edad no reemplaza una planificación financiera personal.

4. Revisar cuánto se está ahorrando, no solamente dónde se invierte. El fondo es una parte de la ecuación previsional. La continuidad de las cotizaciones, las lagunas previsionales, los años durante los cuales se ahorra y los aportes voluntarios también pueden tener un efecto relevante sobre el monto acumulado al jubilar.

5. Comparar AFP. Que no se pueda escoger el Fondo Generacional del ahorro obligatorio no significa que desaparezca la posibilidad de cambiarse de AFP. Por eso seguirán siendo relevantes aspectos como las comisiones, la calidad de servicio y la gestión de las inversiones.

¿Qué pasa si estoy cerca de jubilar?

El ahorro obligatorio también será trasladado automáticamente al Fondo Generacional correspondiente.

La diferencia es que las generaciones próximas a la jubilación tendrán estrategias con mayor orientación hacia la protección del capital acumulado, aunque eso no significa que los fondos queden libres de fluctuaciones o que no puedan registrar pérdidas.

Quienes estén pensionados bajo retiro programado también quedarán bajo el esquema generacional para los recursos que continúen invertidos. En cambio, quienes ya tengan una renta vitalicia no se ven afectados de la misma manera por este cambio, ya que sus fondos fueron transferidos a una compañía de seguros al contratar esa modalidad.

¿Puedo perder dinero en un Fondo Generacional?

Sí. Un Fondo Generacional no garantiza rentabilidad positiva ni elimina el riesgo de los mercados financieros.

Lo que cambia es la manera de administrar ese riesgo.

La estrategia busca que una persona joven, con décadas por delante antes de jubilar, pueda tener una cartera acorde con un horizonte largo, mientras que quienes están próximos a pensionarse tengan una estrategia progresivamente más orientada a proteger lo acumulado.

Por eso, “más conservador” no significa “sin riesgo”, del mismo modo que una estrategia de mayor crecimiento no significa que vaya a obtener mejores resultados todos los años.