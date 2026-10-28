Metro de Santiago: qué hacer ante el cierre de estaciones con justificativo oficial

El Metro de Santiago puede registrar interrupciones que afectan los desplazamientos, especialmente durante la hora punta. Ante el cierre de estaciones como la recientemente ocurrida en la Línea 1, es importante verificar el estado de la red y considerar alternativas de transporte para llegar a tiempo al trabajo o lugar de estudio.

¿Qué hacer si el Metro de Santiago cierra estaciones?

Si una estación se encuentra fuera de servicio, se recomienda consultar los canales oficiales de Metro de Santiago y Red Movilidad para conocer las estaciones afectadas, los tramos operativos y las alternativas disponibles.

También es conveniente anticipar los viajes, evaluar combinaciones con buses y otras líneas del Metro, y revisar las actualizaciones antes de salir.

¿Cómo obtener el justificativo por atrasos del Metro?

Los pasajeros afectados por interrupciones del servicio pueden consultar el justificativo oficial de Metro de Santiago, un documento que permite acreditar los retrasos ante el empleador o establecimiento educacional.

Puedes acceder directamente al documento en el siguiente enlace:

Descargar o consultar el justificativo oficial de Metro de Santiago

Antes de utilizarlo, revisa que el documento corresponda a la fecha y al evento que afectó tu viaje.

¿Dónde revisar el estado del Metro de Santiago en tiempo real?

Para conocer el estado actualizado del servicio, consulta los canales oficiales de Metro de Santiago y Red Movilidad. Estas plataformas permiten revisar información sobre interrupciones, cambios en la operación y alternativas para planificar los desplazamientos.

Mantenerse informado es clave para reducir los efectos de las contingencias y evitar mayores retrasos en los viajes cotidianos.