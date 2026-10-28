La forma en que comienzas la mañana puede influir en tu estado de ánimo, tu concentración y la manera en que enfrentas las actividades del día. Incorporar pequeños hábitos al despertar puede ayudar a construir una rutina más tranquila y favorecer el bienestar físico y emocional.

La regularidad del sueño, la exposición a la luz natural y el movimiento son algunos de los factores que especialistas en bienestar y neurociencia destacan para organizar mejor las primeras horas de la jornada.

No es necesario realizar grandes cambios ni dedicar demasiado tiempo. Pequeñas acciones cotidianas pueden ayudar a reducir el estrés matutino y favorecer una sensación de mayor energía.

1. Mantén horarios regulares para dormir y despertar

Acostarse y levantarse a horarios similares ayuda a regular el reloj biológico, también conocido como ritmo circadiano, que participa en la organización del sueño y la vigilia.

El doctor Rafael Pelayo, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento de la Universidad de Stanford, recomienda mantener horarios estables para dormir y despertar, con variaciones acotadas.

Además, preparar algunas cosas la noche anterior puede hacer que la mañana sea menos estresante. Dejar lista la ropa, organizar el bolso o planificar las primeras tareas permite reducir las decisiones que debes tomar apenas despiertas.

¿Cómo incorporarlo?

– Intenta acostarte y levantarte a una hora similar todos los días.

– Prepara la ropa y los objetos que necesitarás durante la jornada.

– Evita dejar todas las tareas de organización para la mañana.

2. Piensa en algo agradable que te motive

Anticipar mentalmente una experiencia positiva puede ayudar a comenzar el día con una actitud más optimista. Esta práctica, conocida como prospección positiva, consiste en imaginar un momento agradable que esperas vivir.

La psicóloga clínica Deepika Chopra ha destacado el papel de estas estrategias en el desarrollo del optimismo. Pensar en una actividad que disfrutas, una conversación pendiente o un momento de descanso puede servir como motivación para iniciar la jornada.

No se trata de ignorar las preocupaciones ni de obligarse a estar feliz, sino de reservar unos instantes para reconocer algo positivo que forme parte del día.

¿Cómo incorporarlo?

– Piensa en una actividad que esperas con interés.

– Recuerda algo agradable que hayas vivido recientemente.

– Identifica una pequeña meta realista para la jornada.

3. Muévete y busca luz natural

Realizar actividad física suave durante los primeros minutos del día puede ayudar a activar el cuerpo después del descanso nocturno. No necesitas comenzar con una rutina intensa: estirarte, caminar o bailar una canción son alternativas sencillas.

La luz natural también cumple una función importante en la regulación del ritmo circadiano. La exposición a la luz durante la mañana ayuda a sincronizar el reloj biológico y puede favorecer el ciclo de sueño y vigilia.

La cantidad de luz y el tiempo de exposición necesarios dependen de las condiciones ambientales y de cada persona. Siempre que sea posible, salir al exterior o acercarse a un espacio iluminado naturalmente puede ser una buena forma de comenzar el día.

¿Cómo incorporarlo?

– Dedica unos minutos a estirar brazos, piernas y espalda.

– Camina brevemente o realiza movimientos suaves.

– Abre las cortinas y busca luz natural durante la mañana.

4. Dedica unos minutos a respirar y estar presente

La atención plena o mindfulness consiste en prestar atención al momento presente sin juzgar lo que estás pensando o sintiendo. Incorporar una pausa breve al despertar puede ayudar a afrontar la jornada con mayor calma.

Las prácticas de respiración consciente y meditación se han estudiado por sus posibles beneficios para el manejo del estrés y el bienestar emocional. No obstante, sus efectos pueden variar según la persona y la regularidad con que se practiquen.

Una forma sencilla de comenzar es sentarse cómodamente, respirar con tranquilidad y prestar atención a las sensaciones del cuerpo durante unos minutos, sin intentar resolver mentalmente todas las tareas pendientes.

¿Cómo incorporarlo?

– Respira lentamente durante uno o dos minutos.

– Evita revisar inmediatamente el teléfono si eso aumenta tu sensación de urgencia.

– Dedica un momento a identificar cómo te sientes antes de comenzar tus actividades.

Cómo construir una rutina matutina sin agobiarte

Incorporar nuevos hábitos no significa que debas cambiar toda tu mañana de un día para otro. Lo más práctico es comenzar con una o dos acciones que se adapten a tus horarios y mantenerlas de manera constante.

Preparar las cosas la noche anterior, despertar a una hora regular, realizar algunos movimientos y buscar luz natural son cambios sencillos que pueden contribuir a una rutina más ordenada.

La clave está en encontrar hábitos sostenibles, sin convertir el comienzo del día en otra obligación que genere estrés. Si el cansancio persiste a pesar de dormir lo suficiente o interfiere con las actividades cotidianas, conviene consultar con un profesional de la salud para evaluar sus posibles causas.