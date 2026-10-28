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¿Tienes bonos sin cobrar? Revisa con tu RUT si hay beneficios pendientes en octubre DATOS ÚTILES Crédito: Archivo

¿Tienes bonos sin cobrar? Revisa con tu RUT si hay beneficios pendientes en octubre

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

A través de ChileAtiende puedes consultar si tienes pensiones u otros beneficios del Instituto de Previsión Social (IPS) pendientes de cobro. Revisa cómo hacer la consulta en línea.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
ChileAtiende dispone de una plataforma para consultar si existen pensiones o beneficios del Instituto de Previsión Social pendientes de cobro. Con el RUT y la fecha de nacimiento, las personas pueden revisar si tienen pagos asociados a prestaciones como la PGU y el Subsidio Familiar.
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Algunas personas pueden tener pensiones o beneficios estatales pendientes de cobro sin saberlo. Para revisar si existe algún pago disponible durante octubre, el Instituto de Previsión Social (IPS) dispone de una plataforma de consulta en línea a través de ChileAtiende.

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El trámite permite verificar si existen pagos asociados a beneficios previsionales y sociales, como la Pensión Garantizada Universal (PGU) o el Subsidio Familiar (SUF), entre otros.

¿Cómo consultar si tienes bonos sin cobrar con tu RUT?

Para revisar si tienes beneficios o pensiones pendientes de cobro, debes seguir estos pasos:

  • Ingresa al sitio oficial de ChileAtiende para consultar pagos del IPS.
  • Digita tu RUT y fecha de nacimiento.
  • Presiona el botón “Consultar”.

Revisa la información que entrega la plataforma para conocer si tienes pagos pendientes y los detalles correspondientes.

La consulta se realiza por internet y permite verificar la información sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.

¿Qué beneficios puedes revisar?

La plataforma permite consultar si existen pagos pendientes correspondientes a pensiones y beneficios administrados o pagados por el IPS.

Entre ellos se encuentran la Pensión Garantizada Universal (PGU) y el Subsidio Familiar (SUF), además de otras prestaciones que puedan aparecer asociadas a los datos de la persona consultada.

Si el sistema informa que tienes un pago pendiente, revisa las instrucciones para conocer cómo y dónde cobrarlo.

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