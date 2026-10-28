El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) habilitó 5.000 cupos para una nueva temporada de Turismo Mujer 2026, iniciativa que permite acceder a viajes por Chile con transporte, alojamiento, excursiones y actividades de bienestar.

La oferta incluye destinos desde el norte hasta la Patagonia y Rapa Nui. Los precios varían según el lugar y las características del paquete.

¿Cuáles son los destinos y precios?

Estos son los valores informados para cada alternativa:

Iquique: $294.048.

Paihuano: $180.000.

Vicuña: $180.000.

Rapa Nui: $1.648.500.

Valle Las Trancas: $180.000.

Pucón: $180.000.

Puerto Varas: $180.000.

Torres del Paine: $966.500.

Navegación por los fiordos patagónicos: $1.541.500. Esta alternativa ya no tendría cupos disponibles.

Los paquetes incluyen transporte, alojamiento, guías, excursiones y actividades de bienestar. La duración depende del destino y puede ir desde tres días y dos noches hasta estadías más prolongadas.

¿Cuáles son los requisitos para viajar?

Para acceder al programa Turismo Mujer 2026, se debe cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 64 años.

Contar con cédula de identidad chilena vigente al comprar el paquete y durante el viaje.

Para esta temporada, Sernatur amplió el límite de edad de 59 a 64 años.

¿Cómo comprar los paquetes de Turismo Mujer?

Las interesadas pueden revisar los destinos, precios y disponibilidad directamente en el sitio oficial turismomujer.sernatur.cl.

Se recomienda verificar los cupos, las fechas, el itinerario y las condiciones de cada paquete antes de concretar la compra, ya que la disponibilidad puede cambiar durante la temporada.