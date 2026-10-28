Turismo Mujer 2026: revisa destinos, precios y requisitos para viajar con Sernatur
El programa ofrece paquetes turísticos por Chile con precios desde $180.000. Pueden acceder mujeres de entre 18 y 64 años, con cédula de identidad chilena vigente.
El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) habilitó 5.000 cupos para una nueva temporada de Turismo Mujer 2026, iniciativa que permite acceder a viajes por Chile con transporte, alojamiento, excursiones y actividades de bienestar.
La oferta incluye destinos desde el norte hasta la Patagonia y Rapa Nui. Los precios varían según el lugar y las características del paquete.
¿Cuáles son los destinos y precios?
Estos son los valores informados para cada alternativa:
- Iquique: $294.048.
- Paihuano: $180.000.
- Vicuña: $180.000.
- Rapa Nui: $1.648.500.
- Valle Las Trancas: $180.000.
- Pucón: $180.000.
- Puerto Varas: $180.000.
- Torres del Paine: $966.500.
- Navegación por los fiordos patagónicos: $1.541.500. Esta alternativa ya no tendría cupos disponibles.
Los paquetes incluyen transporte, alojamiento, guías, excursiones y actividades de bienestar. La duración depende del destino y puede ir desde tres días y dos noches hasta estadías más prolongadas.
¿Cuáles son los requisitos para viajar?
Para acceder al programa Turismo Mujer 2026, se debe cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener entre 18 y 64 años.
- Contar con cédula de identidad chilena vigente al comprar el paquete y durante el viaje.
- Para esta temporada, Sernatur amplió el límite de edad de 59 a 64 años.
¿Cómo comprar los paquetes de Turismo Mujer?
Las interesadas pueden revisar los destinos, precios y disponibilidad directamente en el sitio oficial turismomujer.sernatur.cl.
Se recomienda verificar los cupos, las fechas, el itinerario y las condiciones de cada paquete antes de concretar la compra, ya que la disponibilidad puede cambiar durante la temporada.