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Turismo Mujer 2026: revisa destinos, precios y requisitos para viajar con Sernatur DATOS ÚTILES www.magnific.com

Turismo Mujer 2026: revisa destinos, precios y requisitos para viajar con Sernatur

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El programa ofrece paquetes turísticos por Chile con precios desde $180.000. Pueden acceder mujeres de entre 18 y 64 años, con cédula de identidad chilena vigente.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El programa Turismo Mujer 2026 de Sernatur ofrece viajes por Chile con precios desde $180.000. Entre los destinos figuran Iquique, Vicuña, Paihuano, Pucón, Puerto Varas, Rapa Nui y Torres del Paine. Los paquetes incluyen transporte, alojamiento, excursiones y actividades de bienestar. Pueden acceder mujeres de entre 18 y 64 años con cédula de identidad chilena vigente. Las interesadas pueden consultar precios, disponibilidad y condiciones de compra en el sitio oficial del programa, donde deben confirmar los cupos antes de viajar.
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El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) habilitó 5.000 cupos para una nueva temporada de Turismo Mujer 2026, iniciativa que permite acceder a viajes por Chile con transporte, alojamiento, excursiones y actividades de bienestar.

La oferta incluye destinos desde el norte hasta la Patagonia y Rapa Nui. Los precios varían según el lugar y las características del paquete.

¿Cuáles son los destinos y precios?

Estos son los valores informados para cada alternativa:

  • Iquique: $294.048.
  • Paihuano: $180.000.
  • Vicuña: $180.000.
  • Rapa Nui: $1.648.500.
  • Valle Las Trancas: $180.000.
  • Pucón: $180.000.
  • Puerto Varas: $180.000.
  • Torres del Paine: $966.500.
  • Navegación por los fiordos patagónicos: $1.541.500. Esta alternativa ya no tendría cupos disponibles.

Los paquetes incluyen transporte, alojamiento, guías, excursiones y actividades de bienestar. La duración depende del destino y puede ir desde tres días y dos noches hasta estadías más prolongadas.

¿Cuáles son los requisitos para viajar?

Para acceder al programa Turismo Mujer 2026, se debe cumplir con las siguientes condiciones:

  • Tener entre 18 y 64 años.
  • Contar con cédula de identidad chilena vigente al comprar el paquete y durante el viaje.
  • Para esta temporada, Sernatur amplió el límite de edad de 59 a 64 años.

¿Cómo comprar los paquetes de Turismo Mujer?

Las interesadas pueden revisar los destinos, precios y disponibilidad directamente en el sitio oficial turismomujer.sernatur.cl.

Se recomienda verificar los cupos, las fechas, el itinerario y las condiciones de cada paquete antes de concretar la compra, ya que la disponibilidad puede cambiar durante la temporada.

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