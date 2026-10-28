Excancilleres de América Latina llaman a unir fuerzas para liderar la ONU tras salida de Guterres

Un grupo de 27 exministros y exministras de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe llamó a los gobiernos de la región a dejar de lado sus diferencias y construir una posición común para disputar la Secretaría General de Naciones Unidas, en el proceso que definirá al sucesor de António Guterres.

La petición fue formulada mediante una carta abierta titulada América Latina y el Caribe ante una oportunidad histórica en las Naciones Unidas, suscrita por exautoridades diplomáticas de distintos países, entre ellas seis excancilleres de Chile: Mariano Fernández, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Antonia Urrejola, Juan Gabriel Valdés y Alberto van Klaveren.

El documento plantea que el principio de rotación geográfica, una práctica no escrita dentro de Naciones Unidas, favorecería que el próximo secretario general provenga de América Latina y el Caribe.

Los firmantes recuerdan que el peruano Javier Pérez de Cuéllar fue el último y único representante latinoamericano en encabezar la organización.

“La región ha presentado seis candidaturas de perfiles diversos para asumir la Secretaría General. Esta pluralidad refleja la riqueza de nuestras capacidades, pero también plantea la necesidad de actuar con visión estratégica”, señala la declaración.

Ante ese escenario, los excancilleres advierten sobre la necesidad de evitar que las diferencias entre gobiernos terminen debilitando las posibilidades de la región.

“Hacemos un llamado a los gobiernos de América Latina y el Caribe a superar las diferencias y los intereses particulares para construir una posición regional que permita aprovechar esta oportunidad histórica”, sostienen.

La carta pide establecer consultas diplomáticas, coordinación entre países y consensos alrededor de las candidaturas con mayores posibilidades de reunir los respaldos necesarios.

También advierte que el proceso requiere actuar con rapidez ante la aceleración de las definiciones.

El pronunciamiento se produce en un escenario internacional marcado por conflictos armados, crisis climática, transformaciones tecnológicas y cuestionamientos al orden internacional.

Frente a esos desafíos, los firmantes sostienen que América Latina y el Caribe pueden aportar su experiencia en resolución pacífica de controversias, negociación y cooperación multilateral.

Como parte de ese legado, destacan el Tratado de Tlatelolco, que estableció una zona libre de armas nucleares en América Latina y el Caribe, y la participación de países de la región en la elaboración de la Carta de Naciones Unidas.

El documento también reconoce que la historia latinoamericana ha estado atravesada por períodos de autoritarismo, desigualdad y problemas aún pendientes, aunque reivindica la democracia, los derechos humanos, la paz y el desarrollo sostenible como aspiraciones fundamentales.

El llamado se dirige especialmente a los actuales jefes de Estado y de Gobierno y a los representantes latinoamericanos que integran el Consejo de Seguridad como miembros no permanentes.

Asimismo, los excancilleres emplazan a los miembros permanentes del organismo a actuar con objetividad y responsabilidad colectiva, evitando que los intereses particulares condicionen la elección.

A juicio de los firmantes, la llegada de una persona de América Latina y el Caribe a la Secretaría General no solo representaría un reconocimiento regional, sino también una oportunidad para fortalecer el multilateralismo.

“Esta oportunidad exige liderazgo, responsabilidad y acción diplomática concertada. No debemos dejarla pasar”, concluye la carta.

Entre los demás suscriptores figuran los argentinos Rafael Bielsa, Susana Malcorra y Jorge Taiana; los colombianos Carolina Barco, María Ángela Holguín y María Emma Mejía; el mexicano Jorge Castañeda; y el peruano Diego García-Sayán, junto con exautoridades de Panamá, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, Costa Rica y Guatemala.