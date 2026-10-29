Puente Lo Saldes: Costanera Norte tendrá restricciones y cortes de tránsito por obras este fin de se

Quienes circulen por Costanera Norte deberán considerar restricciones y cortes de tránsito durante este fin de semana debido a los trabajos de reemplazo del Puente Lo Saldes, en el sector oriente de Santiago.

Las modificaciones comenzarán durante la madrugada del sábado 31 de octubre y se extenderán hasta el domingo 1 de noviembre, con reducción de pistas durante el día y suspensión total del tránsito en horario nocturno.

Durante las jornadas diurnas se mantendrá habilitada una pista por sentido en Costanera Norte, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos y considerar posibles aumentos en los tiempos de viaje.

En horario nocturno, en tanto, el tránsito será suspendido completamente en ambos sentidos en el sector del Puente Lo Saldes mientras se desarrollen las faenas.

¿Por qué habrá cortes en Costanera Norte?

Las restricciones forman parte de la primera etapa de desmontaje del Puente Lo Saldes y permitirán retirar las vigas exteriores de la estructura.

Los trabajos se enmarcan en el proyecto de reemplazo del puente que desarrolla Costanera Norte y que contempla intervenciones progresivas para renovar su estructura.

¿Cuándo se normalizará el tránsito?

Las restricciones están programadas hasta el domingo 1 de noviembre. Sin embargo, si las obras finalizan antes de lo previsto, el tránsito podrá ser restablecido anticipadamente.

Costanera Norte informará cualquier modificación en los horarios o la reapertura de las pistas a través de sus canales oficiales.

Ante las restricciones, la recomendación para quienes deban circular por el sector del Puente Lo Saldes es revisar previamente el estado de la autopista, considerar rutas alternativas y aumentar los tiempos previstos de desplazamiento.