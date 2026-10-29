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El mayor beneficiado por Rabat: hombre que violó y abusó de hija de 11 años recibió rebaja de 3 años PAÍS Agencia Uno

El mayor beneficiado por Rabat: hombre que violó y abusó de hija de 11 años recibió rebaja de 3 años

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador
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El condenado recibió una reducción de 36 meses mediante un decreto firmado por el ministro de Justicia y actualmente está en libertad. Según reveló The Clinic, se trata de la mayor rebaja conocida entre los 56 condenados por delitos sexuales contra menores beneficiados durante el Gobierno de Kast.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Un hombre condenado en 2009 a más de 20 años de prisión por violar y abusar sexualmente de su hija de 11 años recibió una rebaja de tres años mediante un decreto firmado por Fernando Rabat, según The Clinic. Actualmente está en libertad y registra la mayor reducción conocida entre los 56 beneficiados por delitos sexuales contra menores. BioBioChile identificó a 33 de ellos, todos en libertad, y reportó que sus víctimas no fueron notificadas.
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Un nuevo caso se suma a la controversia que enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Esta vez se trata de un hombre condenado a más de 20 años de cárcel por violar y abusar sexualmente de su propia hija, cuando ella tenía apenas 11 años, quien recibió una reducción de tres años de prisión y actualmente se encuentra en libertad.

El antecedente fue revelado por The Clinic y corresponde a la mayor rebaja de condena identificada hasta ahora entre los 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores que obtuvieron beneficios administrativos durante el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El caso se remonta a 2005, cuando la víctima denunció las agresiones sexuales cometidas por su padre durante ese año.

Tras la investigación judicial, el 6 de marzo de 2009 el hombre fue condenado a dos penas: 10 años y un día de presidio por violación y otros 10 años y un día por abuso sexual reiterado.

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La sentencia estableció que ambas condenas debían cumplirse efectivamente y de manera consecutiva, sin acceso a los beneficios contemplados en la Ley 18.216.

Además, el tribunal consideró como circunstancia agravante que el autor de los delitos fuera el propio padre de la víctima.

Pese a la gravedad de los hechos y a las condiciones establecidas en la sentencia, durante la actual administración un decreto firmado por Rabat concedió al condenado una reducción de 36 meses de prisión.

Se trata de tres años menos de cumplimiento de pena, la mayor disminución conocida hasta ahora entre los casos de agresores sexuales de menores beneficiados por las decisiones administrativas del Ministerio de Justicia.

Según consignó The Clinic, el hombre actualmente se encuentra en libertad.

El medio también informó que la víctima, hoy de 32 años, solicitó mantener su identidad bajo reserva. Por esa razón, la publicación omitió tanto el nombre del condenado como la localidad donde ocurrieron los delitos.

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