Resultados del SAE: último día para revisar los resultados de las listas de espera

Las familias que participaron en el proceso principal del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2027 podrán conocer desde hoy miércoles 28 desde las 9:00 horas hasta el jueves 29, los resultados de las listas de espera de plataforma del Ministerio de Educación, que permite acceder a cupos en establecimientos públicos y particulares subvencionados para el año 2027.

Los resultados están disponibles desde las 9:00 horas en el sitio oficial del SAE. Una vez conocida la asignación, los apoderados deberán decidir qué hacer con el cupo dentro del plazo establecido.

¿Cómo revisar los resultados del SAE 2027?

Para conocer el resultado de la postulación, las familias deben ingresar a la plataforma oficial:

– Sitio web: www.sistemadeadmisionescolar.cl

– Fecha: 28 y 29 de octubre

– Plazo para responder: hasta el jueves 28 de octubre a las 14:00 horas.

¿Qué pasa si aceptaste activar las listas de espera?

Quienes aceptaron el establecimiento asignado en la etapa de resultados y activaron las listas de espera mantienen ese cupo mientras esperan la posibilidad de acceder a un colegio de mayor preferencia.

En estos casos, pueden ocurrir dos situaciones:

Si se libera una vacante: el sistema puede reasignar automáticamente al estudiante a un establecimiento de mayor preferencia. Esta asignación no se puede revertir.

el sistema puede reasignar automáticamente al estudiante a un establecimiento de mayor preferencia. Esta asignación no se puede revertir. Si no se libera una vacante: el estudiante conserva el cupo que aceptó previamente.

¿Qué ocurre si quedaste en lista de espera automática?

Esta situación puede afectar a quienes no fueron admitidos en ninguno de los establecimientos de su lista de preferencias y no tienen un colegio de origen o su establecimiento actual no ofrece continuidad para el próximo año.

En estos casos, si se libera una vacante en alguno de los colegios postulados, el estudiante puede ser asignado y su apoderado tendrá la posibilidad de aceptar o rechazar el resultado.

Si no obtiene un cupo, deberá participar en el Periodo Complementario de postulación, instancia en la que podrá buscar una vacante en otro establecimiento.

¿Qué pasa si rechazas el resultado del SAE?

Rechazar el establecimiento asignado implica que el estudiante quedará sin un cupo asegurado para el año escolar 2027 y deberá volver a postular durante el Periodo Complementario.

En esa etapa, la oferta de establecimientos disponibles será más reducida, por lo que es importante revisar las condiciones antes de tomar una decisión.

¿Cuándo se publican los resultados de las listas de espera?

El calendario del SAE 2027 contempla nuevas fechas para quienes estén a la espera de una vacante:

– 29 de octubre: publicación de los resultados de las listas de espera.

– Del 10 al 17 de noviembre: Período Complementario de Postulación.

– 1 de diciembre: publicación de los resultados del Período Complementario.

– Del 9 al 22 de diciembre: período oficial de matrícula en los establecimientos.

El Período Complementario está dirigido a quienes no participaron en la etapa principal o necesitan buscar otra alternativa educativa.