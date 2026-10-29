BancoEstado lanzó una promoción que sorteará 100 premios entre quienes utilicen RutPay para pagar durante octubre de 2026.

La iniciativa busca incentivar el uso de esta herramienta digital y permitirá que las personas ganadoras reciban devoluciones por compras en supermercados adheridos.

¿Cómo participar en el sorteo de BancoEstado?

La promoción está vigente desde el 1 hasta el 31 de octubre de 2026. Para participar, se debe realizar al menos un pago válido mediante RutPay durante ese período.

Entre las operaciones que entregan oportunidades para el sorteo se encuentran:

– Pagos con código QR en comercios adheridos.

– Transacciones mediante RutPay MiPYME.

– Pagos a través de Botón de Pago RutPay, Compraquí y CajaVecina, entre otros canales incluidos en las bases.

– Uso de Pasaje QR y realización exitosa de una transferencia, que entregan oportunidades adicionales bajo las condiciones de la promoción.

Cada pago válido permite sumar una oportunidad, según las bases del concurso. Las oportunidades adicionales por Pasaje QR y transferencia se obtienen una sola vez durante la campaña.

¿Cuál es el premio y cuánto dinero entrega?

El concurso contempla 100 premios, cada uno consistente en devoluciones de compras realizadas con RutPay en supermercados adheridos durante 2027.

Los ganadores podrán recibir:

– Hasta $200.000 mensuales en devoluciones.

– Hasta $2.400.000 durante el año, como monto máximo acumulado.

– Abonos de los premios en su CuentaRUT.

Cada participante podrá ganar un solo premio.

¿Hasta cuándo se puede participar?

Las compras que permiten participar deben realizarse entre el 1 y el 31 de octubre de 2026. Para conocer los comercios adheridos, las operaciones válidas y las demás condiciones, es importante revisar las bases oficiales de la promoción de BancoEstado.