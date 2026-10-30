Este fin de semana, miles de familias visitarán los cementerios para recordar a sus seres queridos por el Día de Todos los Santos. Debido a la conmemoración, distintos recintos anunciaron horarios especiales, misas y actividades para el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.

En la Región Metropolitana, algunos cementerios extenderán su atención hasta las 18:00 horas, mientras que otros realizarán ceremonias religiosas y actividades culturales.

En regiones, también se informaron horarios especiales, como en las comunas de Laja y Villarrica.

Horarios de cementerios en Santiago

Cementerios Católicos de Recoleta, Maipú y Puente Alto

Los tres recintos pertenecientes a Acoger, Red de Cementerios Católicos, abrirán el domingo 1 de noviembre entre las 09:00 y las 18:00 horas.

Además, realizarán misas en los siguientes horarios:

Cementerio Católico de Maipú: 10:00 y 12:00 horas.

Cementerio Católico de Puente Alto: 12:00 horas.

Cementerio Católico de Recoleta: 10:30 y 12:00 horas.

En Recoleta, las ceremonias serán guiadas por el arzobispo emérito de Santiago, Celestino Aós. Al finalizar, se contempla una actividad con globos al cielo y la entrega de un presente con oración y agua bendita.

Cementerios de Grupo Nuestros Parques

Los cinco recintos de la red realizarán actividades gratuitas en el marco de Encuentro en tu Parque, entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

Los horarios anunciados son:

Viernes 30 de octubre: de 14:00 a 18:00 horas.

Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre: de 08:00 a 18:00 horas.

Los parques incluidos en la programación son:

Parque El Manantial, en Maipú.

Parque El Prado, en Puente Alto.

Parque Canaán, en Pudahuel.

Parque Santiago, en Huechuraba.

Parque La Foresta, en La Serena.

El domingo 1 de noviembre, a las 12:00 horas, se realizarán misas en Parque El Manantial, Parque El Prado y Parque La Foresta.

En Parque Santiago habrá una bendición de sepulturas entre las 12:00 y las 14:00 horas. En Parque Canaán, en tanto, se realizará una ceremonia de iglesias evangélicas el sábado 31 de octubre, a las 12:00 horas.

Cementerio Metropolitano

El recinto ubicado en Lo Espejo programó una jornada especial para el domingo 1 de noviembre, entre las 09:00 y las 12:00 horas.

La actividad contempla:

Entrega gratuita de más de mil arreglos florales.

Instalación de un altar conmemorativo.

Recorridos culturales y musicales.

Lecturas de poesía.

Actividades familiares.

Orientación sobre duelo y acompañamiento emocional.

Este horario corresponde a la jornada de actividades anunciada. Se recomienda confirmar directamente con el cementerio el horario general de acceso durante el resto del fin de semana.

Horarios de cementerios en regiones

Región de La Araucanía

El Cementerio Municipal de Villarrica funciona de lunes a domingo, entre las 08:30 y las 20:00 horas, según la información difundida por el municipio.

Región del Biobío

En la comuna de Laja, los cementerios municipales anunciaron horarios especiales para recibir a las familias.

Cementerio Municipal Urbano de Laja: de 08:00 a 20:30 horas , desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre.

, desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre. Cementerio Cruz de Piedra: de 08:00 a 20:30 horas durante los mismos tres días.

durante los mismos tres días. Cementerio El Desagüe: de 08:00 a 20:30 horas el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.

Además, para el domingo 1 de noviembre se programaron misas en los siguientes horarios:

Cementerio Cruz de Piedra: 09:00 horas.

Cementerio Municipal Urbano: 10:30 horas.

Cementerio El Desagüe: 12:30 horas.

Los horarios fueron informados por la Municipalidad de Laja y la Municipalidad de Villarrica. Para otros recintos del país, se recomienda consultar los canales oficiales de cada cementerio o municipio, ya que las condiciones de funcionamiento pueden variar.

¿Qué actividades habrá en el Cementerio General de Santiago?

El Cementerio General de Recoleta anunció una programación especial por el Día de Muertos Intercultural, con actividades previstas para el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.

Para el domingo se contempla una misa conmemorativa en el sector de avenida La Paz. También se invitó a la comunidad a participar en actividades relacionadas con la memoria y el recuerdo de sus seres queridos.

Los recorridos nocturnos especiales requieren entrada y tienen cupos limitados. Por ello, se recomienda revisar la programación y disponibilidad en los canales oficiales del recinto antes de asistir.

Recomendaciones para visitar los cementerios este fin de semana

Antes de trasladarse, las familias deberían considerar las siguientes recomendaciones:

Confirmar los horarios de apertura del cementerio que visitarán.

Revisar los horarios de las misas y ceremonias para evitar esperas.

Considerar posibles demoras en los accesos y estacionamientos.

Consultar si las actividades requieren inscripción o entrada.

Revisar los canales oficiales de cada recinto por eventuales modificaciones.

Debido a la alta concurrencia esperada durante el fin de semana, se recomienda planificar la visita con anticipación, especialmente para quienes deban desplazarse a otras comunas.