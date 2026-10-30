Muere a los 79 años Salvador Schwartzmann, histórico periodista de la Región del Biobío

A los 79 años falleció el periodista chileno Salvador Schwartzmann Hasson, una de las figuras reconocidas de las comunicaciones en la Región del Biobío, donde desarrolló una extensa trayectoria en prensa escrita, radio y televisión.

Su muerte fue confirmada por la familia a Radio Bío Bío, emisora en la que trabajó durante casi tres décadas y de la cual fue su jefe de prensa durante varios años.

Nacido el 10 de abril de 1947 en Puerto Montt, Schwartzmann llegó a Concepción en 1965 para ingresar a la Escuela de Periodismo de la Universidad de Concepción. Durante sus años de formación debió combinar los estudios con el trabajo en medios de comunicación locales.

Con el paso de los años, se convirtió en un nombre conocido del periodismo regional. Además de Radio Bío Bío, trabajó en los diarios Color, El Sur, Hora12 y Crónica de Concepción, así como en Canal 9 y Revista Nos.

Su trayectoria estuvo marcada por una dedicación al oficio que él mismo describía como algo más cercano a una pasión que a una obligación laboral.

Durante una intervención realizada con motivo del aniversario número 50 de Radio Bío Bío, Schwartzmann recordó lo que significaba para él ejercer el periodismo, aseverando que “trabajar es algo que involucra un esfuerzo. Pero para mí esto es algo que me gusta. No es trabajar”, expresó entonces.

En sus últimos años, Schwartzmann se encontraba retirado y residía en Papudo.