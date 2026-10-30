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Metro extiende su horario por conciertos de Iron Maiden: revisa las estaciones habilitadas DATOS ÚTILES

Metro extiende su horario por conciertos de Iron Maiden: revisa las estaciones habilitadas

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador
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El Metro de Santiago extenderá su horario de funcionamiento este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre por los conciertos de Iron Maiden en el Estadio Nacional. La medida contempla estaciones específicas de las líneas 3, 5 y 6 para facilitar el regreso de los asistentes.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Metro de Santiago anunció una extensión horaria en algunas estaciones de las líneas 3, 5 y 6 por los conciertos de Iron Maiden, programados para este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre en el Estadio Nacional. El servicio funcionará hasta las 00:30 horas del sábado y las 00:00 horas del domingo. La medida contempla estaciones exclusivas para el ingreso y otras para la salida de pasajeros, con el objetivo de facilitar el regreso de los asistentes tras ambos espectáculos.
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El Metro de Santiago anunció una extensión de horario para algunas estaciones de las líneas 3, 5 y 6, debido a los conciertos que la banda británica Iron Maiden realizará este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre en el Estadio Nacional, en Ñuñoa.

Ambas presentaciones están programadas para las 21:00 horas y forman parte de la gira mundial Run For Your Lives World Tour.

La medida busca facilitar el desplazamiento de las personas que asistan a los espectáculos, mediante estaciones habilitadas para el ingreso o la salida de pasajeros y puntos de combinación entre líneas.

¿Hasta qué hora funcionará el Metro?

Según informó la empresa, el horario de funcionamiento se extenderá hasta las 00:30 horas del sábado y las 00:00 horas del domingo, respectivamente.

La extensión no estará disponible en toda la red, sino que se concentrará en estaciones específicas de las líneas 3, 5 y 6.

¿Qué estaciones estarán habilitadas?

Metro informó que habrá estaciones destinadas exclusivamente al ingreso de pasajeros y otras que funcionarán solo para la salida.

Estaciones de ingreso de pasajeros
– Línea 6: Estadio Nacional, Ñuñoa y Ñuble.
Estaciones de salida de pasajeros
– Línea 3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.
Línea 5: Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.
Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Es importante considerar que las estaciones habilitadas para el ingreso no necesariamente permitirán salir, y viceversa. Por eso, se recomienda planificar el trayecto de regreso antes de asistir al concierto.

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