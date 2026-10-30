ClicAM: ocho despidos en Codelco, rebajas a exagentes de la CNI y desempleo al 9,8 %

Codelco despide a ocho ejecutivos y profesionales tras auditorías de producción

Codelco desvinculó a ocho ejecutivos y profesionales tras detectar nuevos antecedentes sobre irregularidades en los registros de producción de 2024 y 2025. La decisión afecta a Chuquicamata, Ministro Hales, Salvador y Casa Matriz, e incluye al gerente general de Salvador. Las auditorías revisan, entre otros antecedentes, eventuales duplicidades en la contabilización de cobre entre divisiones. La estatal mantiene abiertas sus investigaciones y evalúa acciones legales. Los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público, que investiga el caso bajo la dirección del fiscal Aquiles Cubillos.

Silva respaldó rebajas a exagentes de la CNI pese a fallos adversos de la Suprema

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, defendió rebajas de 19 meses para los exagentes de la CNI Patricio González y Heraldo Velozo, condenados por cinco secuestros. Sus solicitudes habían sido rechazadas y la Corte Suprema confirmó esas decisiones en diciembre de 2025. Pese a ello, Silva remitió informes favorables a la Corte de Santiago, argumentando que cumplían los requisitos legales y que el ministerio no podía negar el beneficio discrecionalmente. El mismo criterio se utilizó para conceder una reducción a César Acuña, condenado por los mismos crímenes, cuyas víctimas siguen desaparecidas.

Desempleo llega al 9,8 % y la ocupación cae en doce meses

El desempleo llegó al 9,8 % en el trimestre julio-septiembre, informó el Instituto Nacional de Estadísticas. La tasa aumentó 1,3 puntos porcentuales en doce meses, mientras el número de personas ocupadas cayó un 1,1 %. La desocupación femenina alcanzó el 10,5 % y en la Región Metropolitana llegó al 10,4 %. La industria manufacturera, información y comunicaciones y las actividades financieras incidieron en la pérdida de ocupación. Los asalariados formales disminuyeron un 2,5 %, mientras las personas desocupadas aumentaron un 15,3 % respecto del mismo período del año anterior.

Kast busca respaldo para Rabat en medio de tensiones entre UDI y republicanos

El presidente José Antonio Kast llamó a parlamentarios para respaldar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, frente a la acusación constitucional que prepara la oposición por las rebajas de condenas. Las gestiones ocurren después de que la Cámara aprobara una solicitud de renuncia por 68 votos a favor, 42 en contra y siete abstenciones, con desmarques oficialistas. La crisis también elevó la tensión entre la UDI y republicanos. Desde La Moneda sostienen que no hay fundamentos para acusar al ministro y que conserva la confianza presidencial, mientras buscan asegurar apoyos en el Congreso.

Protección de fondos del INDH enfrenta a Hacienda con propuesta de recorte oficialista

El proyecto de Presupuesto 2027 abrió una controversia oficialista por los recursos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Según informó La Tercera, la propuesta de Hacienda contempla una protección que impediría al Congreso rebajar o rechazar esos fondos, por corresponder a gastos establecidos en leyes permanentes. Esto contrasta con la iniciativa de diputados de la UDI para reducir el financiamiento del organismo a mil pesos y condicionarlo a cambios en su gobernanza. La discusión coincide con la reforma del Gobierno que busca eliminar la facultad del instituto para presentar querellas criminales.

Camioneros de San Antonio inician paro indefinido y bloquean depósitos de contenedores

Más de 150 transportistas iniciaron una paralización indefinida en San Antonio y bloquearon accesos a depósitos de contenedores. La movilización comenzó la noche del miércoles por el alza de combustibles, las tarifas de transporte y el costo de nuevos peajes. El dirigente Manuel Araya pidió una intervención del Gobierno para destrabar el conflicto. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, afirmó que el Ejecutivo mantiene conversaciones con el sector y destacó un instrumento de financiamiento para pequeños transportistas. Los bloqueos impiden el ingreso y salida de camiones con carga.

Alerta amarilla en tres comunas de Coquimbo y mensaje SAE por crecida del río Hurtado

Senapred declaró alerta amarilla para Río Hurtado, Salamanca y Vicuña por tormentas eléctricas, tras cancelar la alerta temprana preventiva que abarcaba ocho comunas de Coquimbo. El organismo también activó mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia para pedir a la población que evite acercarse a la ribera del río Hurtado, ante el aumento del caudal. Las precipitaciones dejaron cerca de 11 milímetros en una hora. La alerta amarilla permite preparar recursos para responder según la evolución del evento y se mantendrá vigente mientras las condiciones lo ameriten, informó el servicio.

Netanyahu encabeza elección en Israel, pero su bloque no alcanza mayoría para gobernar

El Likud de Benjamín Netanyahu encabeza las elecciones en Israel con 27 escaños, pero su bloque suma 53 y queda por debajo de los 61 necesarios para formar gobierno. La oposición liderada por Gadi Eisenkot reúne 48, mientras las dos listas árabes suman 19. El reparto sigue sujeto al conteo de entre 430 mil y 480 mil votos de doble sobre, correspondientes a militares, diplomáticos y otros electores que sufragaron fuera de su local asignado. El presidente Isaac Herzog iniciará la próxima semana las consultas para encargar la formación de gobierno, sin que ninguno de los dos bloques tenga mayoría propia.