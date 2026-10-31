Dinero sin cobrar: consulta si tienes acreencias bancarias a tu nombre

Es posible tener dinero pendiente de cobro en una entidad financiera sin saberlo. Se trata de las llamadas acreencias bancarias, montos que permanecen en bancos, cooperativas de ahorro y crédito o emisores de tarjetas de pago y que no han sido cobrados o registran movimientos durante dos años.

Estos recursos pueden corresponder a personas o empresas que olvidaron realizar un cobro o que desconocen que tienen dinero disponible. Para conocer si existe algún monto asociado a un titular, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) cuenta con un buscador público que permite revisar las nóminas anuales.

¿Qué son las acreencias bancarias y por qué se generan?

Las acreencias bancarias corresponden a dineros que permanecen en instituciones financieras sin que sus titulares los hayan cobrado o hayan registrado movimientos durante un periodo de dos años.

Cada año, los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito y los emisores de tarjetas de pago publican una nómina con estos montos. El listado incluye tanto a personas como a empresas que podrían tener dinero pendiente de retirar.

¿Cómo consultar si tengo dinero por cobrar en un banco?

La consulta se puede realizar a través del sitio web de la Comisión para el Mercado Financiero. La plataforma permite buscar acreencias bancarias asociadas al nombre de una persona o de una empresa.

Para revisar si tienes dinero pendiente, debes seguir estos pasos:

Ingresar al buscador de acreencias bancarias de la CMF. Seleccionar el año de publicación de la nómina que deseas consultar. Escribir tu nombre o el de la empresa que quieres revisar.

Con estos datos, podrás verificar si apareces en alguno de los listados publicados.

¿Qué pasa si no cobro las acreencias bancarias?

Es importante considerar que estos montos tienen un plazo para ser cobrados. Si transcurren tres años sin que las acreencias sean retiradas, la entidad financiera está autorizada a entregar el dinero a Bomberos.

Por esta razón, revisar periódicamente las nóminas disponibles en el portal de la CMF permite identificar si existe algún monto pendiente a nombre de una persona o empresa.