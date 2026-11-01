Armada abre concurso público con nueve empleos para profesionales: revisa los requisitos

La Armada de Chile abrió un proceso de selección para incorporar profesionales a sus servicios institucionales. El concurso público contempla nueve puestos de trabajo, distribuidos entre las áreas de Sanidad, Sanidad Dental y Justicia.

Las oportunidades están dirigidas a médicos, cirujanos dentistas y abogados que cumplan con las condiciones establecidas para cada cargo. El proceso de postulación se encuentra disponible en la plataforma de concursos públicos de la institución.

¿Cuáles son las vacantes de trabajo que ofrece la Armada de Chile?

El concurso contempla tres tipos de cargos, con la siguiente distribución:

Medicina: cinco puestos como Oficial de los Servicios de Sanidad.

cinco puestos como Oficial de los Servicios de Sanidad. Odontología: dos puestos como Oficial de los Servicios de Sanidad Dental.

dos puestos como Oficial de los Servicios de Sanidad Dental. Derecho: dos puestos como Oficial de los Servicios de Justicia.

En total, son nueve vacantes para profesionales que podrán incorporarse a distintas áreas de la institución.

¿Qué funciones deberán cumplir los profesionales seleccionados?

Las responsabilidades dependerán del área a la que corresponda cada cargo. Las labores contempladas en el concurso son las siguientes:

Médicos

Quienes ingresen al área de Sanidad deberán realizar atención preventiva y curativa a pacientes de la Armada de Chile y beneficiarios del Sistema de Salud Naval.

También tendrán a su cargo la gestión y administración del servicio correspondiente, tanto en materias sanitarias como en el manejo de los recursos bajo su responsabilidad. A esto se suma la participación en actividades operativas institucionales y la asesoría en asuntos relacionados con su competencia.

Dentistas

Los profesionales seleccionados para Sanidad Dental deberán atender a pacientes de la Armada y beneficiarios del Sistema de Salud Naval.

Entre sus responsabilidades también estarán la gestión y administración del servicio a su cargo, la participación en actividades operativas institucionales y la asesoría en materias propias de su especialidad.

Abogados

En el área de Justicia, las funciones consideran asesoría jurídica y desempeño como fiscales o secretarios en fiscalías navales, además de labores como auditores de un juzgado naval.

Asimismo, deberán elaborar informes, tramitar investigaciones sumarias administrativas y procesos disciplinarios, y participar en la elaboración de proyectos legislativos.

¿Cuáles son los requisitos para postular al concurso de la Armada?

Las personas interesadas deberán cumplir con una serie de condiciones generales para participar en el proceso de selección:

Ser chileno y tener la calidad de ciudadano, conforme a la normativa vigente.

Contar con salud compatible con el desempeño del cargo.

Tener el título profesional correspondiente a la vacante.

No haber cesado en un cargo público por calificación deficiente o medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años.

No encontrarse sometido a un sumario administrativo.

Presentar un certificado de antecedentes para ingresar a las Fuerzas Armadas, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Entregar una declaración jurada sobre afiliación a un partido político.

En el caso de quienes postulen a Sanidad Dental, existe además una condición específica: deben ser menores de 35 años a la fecha del nombramiento.

¿Hasta cuándo se puede postular a las vacantes de la Armada?

El concurso público estará abierto hasta el 13 de noviembre de 2026, a las 23:59 horas.

Para participar, los interesados deben ingresar con su ClaveÚnica a la plataforma de concursos públicos de la Armada de Chile y completar el proceso de postulación correspondiente.

Las vacantes están distribuidas entre Sanidad, Sanidad Dental y Justicia, por lo que es importante revisar las condiciones asociadas al cargo profesional al que se desea postular.