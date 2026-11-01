Clásico universitario: la U cae ante los cruzados y deja servido el título a Colo Colo

Universidad de Chile cayó este domingo por 1-0 en su visita a Universidad Católica por la fecha 26 de la liga nacional y le dejó servido el título a Colo Colo para que se corone en la próxima fecha, tras quedar líder con 10 puntos de ventaja cuando restan 12 por disputar.

La derrota dejó a los azules en el segundo lugar de la clasificación con 48 puntos, mientras que Colo llegó a 58 con su goleada por 6-1 del pasado viernes ante Universidad de Concepción en el Monumental. El festín en el que el argentino Javier Correa marcó cuatro tantos devolvió a los albos la posibilidad de titularse anticipadamente, cuando enfrenten a Ñublense en su visita del domingo 8 de noviembre.

Al equipo del técnico argentino Fernando Gago se le escapó el clásico ante los cruzados en el primer parpadeo, a pesar de haber tenido la iniciativa, porque el gol lo recibió apenas a los cuatro minutos de iniciado el encuentro en el Claro Arena.

El tanto del atacante Clemente Montes obligó a los azules a remar desde atrás, y aunque mostró mayor dinámica en ofensiva, tuvo poca claridad para definir en el arco rival. La U cortó así su racha de cuatro triunfos consecutivos con la que llegó al reducto de la Católica, mientras que Colo Colo volvió al triunfo tras cuatro fechas sin poder ganar para torpedear la oportunidad de su rival de pelear por la corona.

La caída desinfló el empuje que había tomado el Bulla, luego de que el Cacique cediera terreno perdiendo la ventaja de 16 enteros que llegó a tener antes del receso del campeonato en junio.

El conjunto albo, dirigido por el argentino Fernando Ortiz, queda a una victoria de su título 35, y del primer campeonato fuera de Cabo Verde para el portero Josimar Dias “Vozinha”.

El cuadro dirigido por Daniel Garnero, por su parte, sumó 46 puntos manteniéndose en la tercera plaza y recortó la distancia con los azules para pelear por un cupo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, la cual los albos tienen garantizada.

La lucha por los puestos a la Copa Sudamericana, en tanto, se mantiene cerrada, con Everton en el cuarto puesto de la tabla (39 puntos), antes de su parte frente a Cobresal más tarde este domingo. Palestino está quinto con 38 unidades y cerrará la jornada el lunes ante Deportes Concepción, mientras que Deportes Limache es sexto con 37 enteros y se enfrentará a Audax Italiano.

Al acecho de este grupo están Huachipato con 36 puntos y Coquimbo con 35 al igual que Ñublense, que será local ante Colo Colo para pelear sus opciones e impedir que se corone.