A partir del 1 de noviembre comenzará la aplicación de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2026, un estudio que contempla visitar más de 75 mil viviendas en las 16 regiones del país.

El proceso, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se extenderá hasta el 31 de enero de 2027 y busca recopilar información sobre la situación de los hogares en áreas como educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos.

Como las visitas se realizarán directamente en los domicilios, es importante saber cómo identificar a quienes estarán a cargo de las entrevistas y comprobar que pertenecen al equipo autorizado.

¿Cuándo comenzarán las visitas de la Encuesta Casen 2026?

El trabajo en terreno se desarrollará entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de enero de 2027.

Durante ese período, los encuestadores recorrerán viviendas seleccionadas mediante una muestra estadística, con una meta de 75.813 entrevistas.

Esto significa que no todos los hogares recibirán una visita, ya que la selección se realiza al azar de acuerdo con los criterios técnicos del estudio.

¿Cómo reconocer a los encuestadores de la Casen?

Para facilitar la identificación del personal en terreno, el equipo contará con elementos que permitirán verificar su identidad.

Antes de responder la encuesta, se recomienda revisar los siguientes aspectos:

Uniforme: los encuestadores utilizarán la indumentaria dispuesta para el trabajo en terreno.

los encuestadores utilizarán la indumentaria dispuesta para el trabajo en terreno. Credencial visible: deberán portar una identificación con su nombre y RUT.

deberán portar una identificación con su nombre y RUT. Código QR: la credencial incluirá un código que permitirá verificar sus datos.

la credencial incluirá un código que permitirá verificar sus datos. Consulta en línea: también se podrá comprobar la identidad ingresando el RUT en el sitio web de Microdatos de la Universidad de Chile, institución a cargo del levantamiento de información.

La verificación puede realizarse en el portal de consulta de encuestadores de Microdatos: www.microdatos.cl/consulta-encuestador.

Si existen dudas sobre la identidad de una persona que se presenta en el domicilio, es recomendable comprobar sus antecedentes antes de entregar información.

¿Qué datos no pueden pedir los encuestadores?

Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia recalcaron que los encuestadores nunca solicitarán dinero, claves bancarias ni la ClaveÚnica.

Por ello, ante una solicitud de este tipo, no se deben entregar esos datos ni realizar pagos.

La cartera también informó que las respuestas proporcionadas durante la encuesta son confidenciales y se utilizarán exclusivamente con fines estadísticos.

¿Responder la Casen afecta los beneficios sociales?

Una de las dudas que puede surgir entre las familias es si participar en la encuesta podría modificar los beneficios sociales que reciben.

Según informó el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, las respuestas no afectarán los beneficios sociales ni el Registro Social de Hogares.

La información recopilada permitirá conocer las condiciones socioeconómicas de la población y contribuirá a orientar el diseño y la evaluación de políticas públicas.

Por eso, si una vivienda es seleccionada, es importante verificar la identidad del encuestador y resolver las dudas por los canales oficiales antes de participar.