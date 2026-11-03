Las empresas del retail y sus operadores logísticos buscan contratar a más de 2.200 trabajadores para enfrentar la temporada alta asociada al Black Friday 2026, que se realizará entre el 27 y el 30 de noviembre.

Según los requerimientos identificados por Talentfinder, los procesos de selección ya están en marcha y se concentran principalmente en labores de bodega, preparación de pedidos, distribución y comercio electrónico. Las oportunidades se ubican especialmente en la Región Metropolitana, aunque también existen necesidades en Valparaíso y otras regiones.

Black Friday: ¿qué trabajos están disponibles?

La mayor parte de las contrataciones corresponde a labores vinculadas con las compras por internet y la logística necesaria para preparar y entregar los productos.

De acuerdo con Talentfinder, la demanda se distribuye de la siguiente manera:

1.000 trabajadores para recepción, preparación y despacho de envíos.

para recepción, preparación y despacho de envíos. 400 trabajadores encargados de seleccionar y reunir los productos solicitados en compras online.

encargados de seleccionar y reunir los productos solicitados en compras online. 600 operarios para bodegas, centros de distribución y manejo de maquinaria.

para bodegas, centros de distribución y manejo de maquinaria. Más de 200 trabajadores para atención al cliente, venta de fragancias y productos de belleza y cosmética.

Las cifras corresponden a los requerimientos identificados por la empresa de recursos humanos para responder al incremento de la actividad comercial durante este período.

¿Cuánto pagan los empleos de temporada para el Black Friday?

Las remuneraciones informadas por Talentfinder varían según el cargo, las funciones, la jornada y las condiciones de contratación.

Estos son los rangos de referencia:

Preparación de pedidos y trabajos de bodega: entre $580.000 y $710.000.

Recepción, despacho y distribución de última milla: entre $710.000 y $764.000.

Promotores, vendedores y atención al cliente: entre $620.000 y $750.000.

Reposición de productos: las remuneraciones pueden alcanzar los $800.000.

Los montos son referenciales y no corresponden necesariamente a una renta garantizada para todos los puestos. Las condiciones específicas deben revisarse en cada oferta laboral.

¿Por qué aumenta la contratación durante el Black Friday?

El evento concentra un volumen importante de compras en pocos días, lo que obliga a las empresas a reforzar sus equipos antes del inicio de las ofertas.

“El Black Friday exige preparar las operaciones con varias semanas de anticipación”, explica Aldo Sepúlveda, director general de Talentfinder. Según el ejecutivo, los procesos de selección para estos cargos suelen resolverse en plazos más acotados debido a la necesidad de incorporar personal antes de los días de mayor actividad.

La relevancia del comercio electrónico también ayuda a explicar la demanda de trabajadores para logística y despacho.

Según cifras de la Cámara de Comercio de Santiago citadas por Talentfinder, el Black Friday de 2025 registró ventas por aproximadamente US$561 millones y 10,5 millones de transacciones, con un crecimiento nominal de 2% respecto del año anterior.

Además, el comercio electrónico representó el 57% de las ventas, frente al 52% registrado en 2024.

¿Quiénes pueden aprovechar estas oportunidades laborales?

Los empleos de temporada pueden ser una alternativa para personas que buscan incorporarse al mercado laboral, adquirir experiencia o generar ingresos durante las últimas semanas del año.

Sin embargo, los requisitos dependen de cada función y de las condiciones definidas por las empresas contratantes.

Talentfinder recomienda revisar las ofertas con anticipación, ya que los procesos de selección avanzan rápidamente y la disponibilidad para comenzar a trabajar puede ser un factor relevante.

Además de cubrir las necesidades inmediatas del Black Friday y la temporada de fin de año, estas contrataciones pueden permitir que las empresas identifiquen trabajadores para futuros procesos de selección.