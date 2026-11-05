Con el objetivo de llegar en mejores condiciones físicas al verano, muchas personas consideran inscribirse en un gimnasio durante los últimos meses del año. Sin embargo, antes de contratar una membresía es importante conocer los derechos que tienen los consumidores y las condiciones que deben cumplir estos establecimientos.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recordó que los gimnasios están sujetos a la Ley del Consumidor, por lo que deben informar de manera clara y oportuna todas las condiciones del servicio, además de respetar lo ofrecido en su publicidad.

El Director Regional (S) del organismo, Ignacio Tello, explicó que entre los antecedentes que deben entregar los establecimientos se encuentran el precio, los horarios de funcionamiento, los locales disponibles para asistir y si las clases están incluidas en la membresía o tienen un costo adicional.

Asimismo, deben cumplir con las características ofrecidas respecto de su infraestructura, la cantidad y calidad de las máquinas, los implementos deportivos y los tipos de actividades disponibles.

¿Qué derechos tienes al contratar un gimnasio?

De acuerdo con el Sernac, quienes contratan estos servicios tienen derecho a recibir información completa y a que se respeten las condiciones ofrecidas.

Entre los principales derechos se encuentran:

Información clara: conocer los precios, horarios, condiciones de contratación y servicios incluidos.

conocer los precios, horarios, condiciones de contratación y servicios incluidos. Cumplimiento de lo ofrecido: recibir las prestaciones y acceder a las instalaciones y actividades promocionadas.

recibir las prestaciones y acceder a las instalaciones y actividades promocionadas. Servicio de calidad: contar con personal idóneo para orientar y supervisar las actividades físicas.

contar con personal idóneo para orientar y supervisar las actividades físicas. Seguridad: utilizar instalaciones que cumplan con las condiciones sanitarias y de protección exigidas.

El organismo también advierte que no tienen validez los carteles o cláusulas mediante los cuales los gimnasios intentan desligarse de toda responsabilidad frente a daños, accidentes o robos. Las empresas deben entregar un servicio que no ponga en riesgo la salud y seguridad de sus usuarios.

¿Qué cláusulas de los contratos pueden ser abusivas?

El Sernac advierte sobre disposiciones contractuales que pueden vulnerar los derechos de los consumidores.

Entre ellas se encuentran aquellas que establecen que la devolución del dinero solo procede en circunstancias específicas, como fallecimiento o impedimento físico, y que además exigen la acreditación y autorización de un comité del propio gimnasio.

También pueden ser abusivas las cláusulas mediante las cuales el establecimiento intenta desligarse de cualquier responsabilidad frente a riesgos que afecten la salud o integridad física y psíquica de los usuarios.

Qué revisar antes de inscribirse en un gimnasio

Además de conocer las condiciones comerciales, el Sernac recomienda observar cómo trabaja el personal encargado de orientar las actividades físicas.

Antes de contratar, es aconsejable verificar si el establecimiento:

Realiza una evaluación inicial de la condición física del usuario.

Recomienda actividades de acuerdo con las características y necesidades de cada persona.

Entrega un plan de entrenamiento.

Controla y evalúa periódicamente el progreso.

Explica cómo ejecutar correctamente los ejercicios.

Supervisa, guía y corrige los movimientos durante las actividades.

Estas medidas permiten conocer si el servicio contempla orientación y acompañamiento durante el entrenamiento.

¿Qué condiciones sanitarias debe cumplir un gimnasio?

Los gimnasios deben contar con una evaluación de la autoridad sanitaria para obtener el permiso municipal de funcionamiento.

Para ello, deben cumplir con las exigencias del Decreto N° 10/2010, que establece el Reglamento de Condiciones Sanitarias, Ambientales y de Seguridad Básica en los Locales de Uso Público.

Entre los requisitos se consideran:

Capacidad máxima del establecimiento.

Extintores y elementos de seguridad.

Vías de evacuación despejadas.

Condiciones adecuadas de higiene y limpieza.

Iluminación y luces de emergencia.

Servicios higiénicos y camarines en condiciones apropiadas.

Pisos antideslizantes en las duchas.

Por esta razón, el organismo recomienda revisar el estado de los camarines, baños, duchas y espacios comunes antes de contratar una membresía.

¿Dónde reclamar si un gimnasio no cumple?

En caso de incumplimientos, los consumidores pueden presentar un reclamo ante el SERNAC a través de los siguientes canales:

Sitio web: www.sernac.cl.

www.sernac.cl. Teléfono gratuito: 800 700 100.

800 700 100. Atención presencial: en las oficinas regionales del organismo.