Candidato a la CPC minimiza polémica por rebajas de condenas: “A la gente en sí, no le importan”

En medio de la controversia por las rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, el candidato a la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Félix de Vicente, minimizó la preocupación ciudadana por el caso y sostuvo que se trata de un asunto principalmente político que no afecta las prioridades cotidianas de las personas.

En conversación con 13C Radio, el aspirante a liderar la principal organización empresarial del país afirmó que la discusión sobre los beneficios otorgados durante el Gobierno del Presidente José Antonio Kast no tendría mayor importancia para trabajadores y pequeños comerciantes.

“Yo creo que estos temas son temas más políticos, pero en el bolsillo de la gente, a la gente en sí, no le importan estos temas”, señaló.

De Vicente profundizó en su postura al referirse a quienes deben enfrentar diariamente sus obligaciones laborales y económicas.

“Yo creo que a la persona común y corriente que va a trabajar en la mañana, que abre el quiosco en la mañana, el comerciante que abre el almacén, este tema no le importa”, afirmó.

Las declaraciones del candidato a la CPC se producen mientras el Ejecutivo enfrenta cuestionamientos por las rebajas de condenas, una controversia que ha puesto bajo presión al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y generado diferencias incluso entre parlamentarios oficialistas.

Pese a ese escenario, De Vicente planteó que la discusión responde fundamentalmente a las dinámicas de la política y que las preocupaciones de la ciudadanía estarían concentradas en asuntos más directamente relacionados con su situación económica.