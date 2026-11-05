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Candidato a la CPC minimiza polémica por rebajas de condenas: “A la gente en sí, no le importan” PAÍS FEN

Candidato a la CPC minimiza polémica por rebajas de condenas: “A la gente en sí, no le importan”

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador
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Félix de Vicente restó importancia al impacto ciudadano de la controversia por los beneficios otorgados a 56 condenados por delitos sexuales contra menores. “Este tema no le importa”, afirmó sobre los trabajadores y comerciantes, mientras el Gobierno mantiene su respaldo al ministro Rabat.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El candidato a presidir la CPC, Félix de Vicente, afirmó que la polémica por las rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores es un asunto principalmente político que no preocupa a la ciudadanía en su vida cotidiana. Sus declaraciones se producen mientras el ministro Fernando Rabat enfrenta cuestionamientos por los beneficios otorgados. Desde La Moneda, el Gobierno reiteró su respaldo al secretario de Estado y descartó que se esté preparando un cambio de gabinete.
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En medio de la controversia por las rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, el candidato a la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Félix de Vicente, minimizó la preocupación ciudadana por el caso y sostuvo que se trata de un asunto principalmente político que no afecta las prioridades cotidianas de las personas.

En conversación con 13C Radio, el aspirante a liderar la principal organización empresarial del país afirmó que la discusión sobre los beneficios otorgados durante el Gobierno del Presidente José Antonio Kast no tendría mayor importancia para trabajadores y pequeños comerciantes.

“Yo creo que estos temas son temas más políticos, pero en el bolsillo de la gente, a la gente en sí, no le importan estos temas”, señaló.

De Vicente profundizó en su postura al referirse a quienes deben enfrentar diariamente sus obligaciones laborales y económicas.

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“Yo creo que a la persona común y corriente que va a trabajar en la mañana, que abre el quiosco en la mañana, el comerciante que abre el almacén, este tema no le importa”, afirmó.

Las declaraciones del candidato a la CPC se producen mientras el Ejecutivo enfrenta cuestionamientos por las rebajas de condenas, una controversia que ha puesto bajo presión al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y generado diferencias incluso entre parlamentarios oficialistas.

Pese a ese escenario, De Vicente planteó que la discusión responde fundamentalmente a las dinámicas de la política y que las preocupaciones de la ciudadanía estarían concentradas en asuntos más directamente relacionados con su situación económica.

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