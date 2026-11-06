BancoEstado mantiene una promoción que permite obtener una gift card de $100.000 por contratar un seguro automotriz. El beneficio está dirigido a quienes contraten este producto durante noviembre de 2026 y cumplan con las condiciones de la campaña.

La promoción estará disponible entre el 1 y el 30 de noviembre de 2026 y contempla un seguro para vehículos particulares que incluye más de 20 asistencias para el automóvil y el conductor.

Quienes quieran acceder al beneficio deben contratar el seguro dentro del período establecido por la campaña.

¿Cómo obtener la gift card de $100.000 de BancoEstado?

Para acceder a la tarjeta de regalo, el requisito principal es contratar el seguro automotriz durante la vigencia de la promoción, es decir, hasta el 30 de noviembre de 2026.

Una vez completado el proceso de contratación, la aseguradora entrega la gift card de $100.000, de acuerdo con las condiciones de la campaña.

El seguro contempla dos alternativas: el Plan Estándar y el Plan Full, que presentan diferencias en sus coberturas y montos de protección.

¿Qué cubre el seguro automotriz de BancoEstado?

Los clientes pueden elegir entre dos modalidades:

Plan Estándar

Daños materiales al vehículo liviano.

Robo, hurto o uso no autorizado.

Cobertura por daños materiales únicamente en Chile.

Responsabilidad civil por daño emergente, daño moral y lucro cesante, con un límite de UF 500 para cada concepto.

para cada concepto. Reposición a nuevo para vehículos con antigüedad igual o inferior a un año.

Plan Full

Daños materiales al vehículo liviano.

Robo, hurto o uso no autorizado.

Cobertura por daños materiales en Chile y el extranjero.

Responsabilidad civil por daño emergente, daño moral y lucro cesante, con un límite de UF 1.000 para cada concepto.

para cada concepto. Reposición a nuevo para vehículos con antigüedad igual o inferior a dos años.

Cobertura por lesiones, incapacidad o muerte de hasta UF 150 por asiento, con un máximo de UF 750.

Antes de contratar, es importante revisar las condiciones de la promoción, las características de cada plan y sus respectivas coberturas.