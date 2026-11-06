Teletón en el Estadio Nacional: revisa los cortes de tránsito, horarios y calles afectadas
La jornada solidaria de la Teletón contempla restricciones vehiculares en las inmediaciones del Estadio Nacional. Los cortes comenzarán a las 13:30 horas, mientras que el espectáculo se extenderá hasta las 02:00 de la madrugada.
La realización del evento de la Teletón en el Estadio Nacional implicará cortes de tránsito en las inmediaciones del recinto, en Ñuñoa. Las medidas buscan facilitar el desplazamiento de los asistentes y resguardar la seguridad durante la jornada.
Según informó la Municipalidad de Ñuñoa, las restricciones comenzarán a las 13:30 horas y afectarán dos importantes vías del sector.
¿Qué calles tendrán cortes de tránsito?
Las restricciones vehiculares se aplicarán en los siguientes sectores:
- Avenida Pedro de Valdivia: calzada poniente.
- Avenida Maratón: calzada oriente.
Se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos, utilizar rutas alternativas y considerar posibles congestiones.
¿A qué hora comienza la Teletón en el Estadio Nacional?
El evento contempla los siguientes horarios:
- 17:00 horas: apertura de puertas.
- 21:00 horas: inicio del espectáculo.
- 02:00 horas: término del evento, durante la madrugada siguiente.
Se espera una asistencia de hasta 70 mil personas, por lo que se recomienda privilegiar el transporte público y seguir las indicaciones de los equipos de seguridad y tránsito.
Recomendaciones para los asistentes
La Municipalidad de Ñuñoa llamó a vecinos y visitantes a informarse sobre las modificaciones viales y respetar las restricciones establecidas para facilitar el desarrollo del evento solidario.
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