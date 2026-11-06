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Teletón en el Estadio Nacional: revisa los cortes de tránsito, horarios y calles afectadas DATOS ÚTILES AGENCIA UNO

Teletón en el Estadio Nacional: revisa los cortes de tránsito, horarios y calles afectadas

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador
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La jornada solidaria de la Teletón contempla restricciones vehiculares en las inmediaciones del Estadio Nacional. Los cortes comenzarán a las 13:30 horas, mientras que el espectáculo se extenderá hasta las 02:00 de la madrugada.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La Teletón realizará un evento en el Estadio Nacional que contempla cortes de tránsito en las inmediaciones del recinto, en Ñuñoa. Las restricciones comenzarán a las 13:30 horas y afectarán las calzadas de avenida Pedro de Valdivia y avenida Maratón. La apertura de puertas está programada para las 17:00 horas, mientras que el espectáculo comenzará a las 21:00 y finalizará a las 02:00 de la madrugada siguiente. Se espera una asistencia de hasta 70 mil personas.
Desarrollado por El Mostrador

La realización del evento de la Teletón en el Estadio Nacional implicará cortes de tránsito en las inmediaciones del recinto, en Ñuñoa. Las medidas buscan facilitar el desplazamiento de los asistentes y resguardar la seguridad durante la jornada.

Según informó la Municipalidad de Ñuñoa, las restricciones comenzarán a las 13:30 horas y afectarán dos importantes vías del sector.

¿Qué calles tendrán cortes de tránsito?

Las restricciones vehiculares se aplicarán en los siguientes sectores:

  • Avenida Pedro de Valdivia: calzada poniente.
  • Avenida Maratón: calzada oriente.

Se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos, utilizar rutas alternativas y considerar posibles congestiones.

¿A qué hora comienza la Teletón en el Estadio Nacional?

El evento contempla los siguientes horarios:

  • 17:00 horas: apertura de puertas.
  • 21:00 horas: inicio del espectáculo.
  • 02:00 horas: término del evento, durante la madrugada siguiente.

Se espera una asistencia de hasta 70 mil personas, por lo que se recomienda privilegiar el transporte público y seguir las indicaciones de los equipos de seguridad y tránsito.

Recomendaciones para los asistentes

La Municipalidad de Ñuñoa llamó a vecinos y visitantes a informarse sobre las modificaciones viales y respetar las restricciones establecidas para facilitar el desarrollo del evento solidario.

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