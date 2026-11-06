La realización del evento de la Teletón en el Estadio Nacional implicará cortes de tránsito en las inmediaciones del recinto, en Ñuñoa. Las medidas buscan facilitar el desplazamiento de los asistentes y resguardar la seguridad durante la jornada.

Según informó la Municipalidad de Ñuñoa, las restricciones comenzarán a las 13:30 horas y afectarán dos importantes vías del sector.

¿Qué calles tendrán cortes de tránsito?

Las restricciones vehiculares se aplicarán en los siguientes sectores:

Avenida Pedro de Valdivia: calzada poniente.

Avenida Maratón: calzada oriente.

Se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos, utilizar rutas alternativas y considerar posibles congestiones.

¿A qué hora comienza la Teletón en el Estadio Nacional?

El evento contempla los siguientes horarios:

17:00 horas : apertura de puertas.

: apertura de puertas. 21:00 horas : inicio del espectáculo.

: inicio del espectáculo. 02:00 horas: término del evento, durante la madrugada siguiente.

Se espera una asistencia de hasta 70 mil personas, por lo que se recomienda privilegiar el transporte público y seguir las indicaciones de los equipos de seguridad y tránsito.

Recomendaciones para los asistentes

La Municipalidad de Ñuñoa llamó a vecinos y visitantes a informarse sobre las modificaciones viales y respetar las restricciones establecidas para facilitar el desarrollo del evento solidario.