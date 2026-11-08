La nueva norma de eficiencia energética para autos en Chile comenzará una segunda etapa en enero de 2027, con mayores exigencias de rendimiento para los vehículos livianos nuevos. La regulación busca reducir el consumo de combustibles y promover tecnologías más eficientes, pero también podría provocar cambios en los precios y en la disponibilidad de algunos modelos.

La medida forma parte de la Ley N.º 21.305 de Eficiencia Energética, cuya primera etapa entró en vigencia en febrero de 2024. Para el período 2027-2029, el estándar referencial aumentará de 18,8 a 22,8 kilómetros por litro de gasolina equivalente, un incremento de aproximadamente 21,3%. Desde 2030, la exigencia llegará a 28,9 kilómetros por litro equivalente.

La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) ha advertido que el cambio podría afectar la comercialización de más de 800 modelos o versiones de vehículos y aumentar el precio de determinados automóviles. Ante ese escenario, el gremio solicitó al Gobierno postergar la entrada en vigencia de las nuevas exigencias.

¿En qué consiste la nueva norma de eficiencia energética para autos?

La normativa establece metas de rendimiento energético para los vehículos nuevos que se venden en Chile. Su objetivo es que las empresas importadoras y representantes de marcas comercialicen automóviles que, en promedio, consuman menos energía.

Aunque la nueva normativa de eficiencia energética establece un rendimiento referencial de 22,8 kilómetros por litro equivalente a partir de 2027, esto no significa que todos los automóviles deban alcanzar individualmente esa cifra. La exigencia se aplica al conjunto de vehículos comercializados por cada importador o representante de marca, mediante un cálculo que también considera su peso promedio.

De esta manera, una empresa puede continuar vendiendo automóviles a gasolina que consumen más combustible, siempre que compense ese menor rendimiento con la comercialización de otros vehículos más eficientes y cumpla la meta que le corresponde.

¿Desde cuándo rige la nueva normativa para vehículos en Chile?

El calendario contempla tres etapas:

Período Estándar referencial 2024-2026 18,8 km/l equivalente 2027-2029 22,8 km/l equivalente Desde 2030 28,9 km/l equivalente

El aumento de las exigencias está previsto para enero de 2027, aunque el Gobierno analiza la solicitud de postergación presentada por la industria automotriz.

¿Qué autos podrían dejar de venderse en Chile en 2027?

Según las proyecciones de la ANAC, más de 800 modelos o versiones comerciales podrían verse afectados por las nuevas exigencias de eficiencia energética.

El impacto podría concentrarse especialmente en los autos nuevos a gasolina de menor precio, particularmente aquellos que cuestan menos de $15 millones.

Sin embargo, esto no significa que exista una lista oficial de vehículos prohibidos desde 2027. La continuidad de cada modelo dependerá de las decisiones de fabricantes e importadores y del cumplimiento de los estándares correspondientes.

¿Subirán los precios de los autos nuevos en Chile?

La industria automotriz ha advertido que la implementación de las mayores exigencias podría incrementar el precio de determinados vehículos entre US$3.500 y US$5.000, debido a la incorporación de tecnologías que permitan reducir su consumo energético.

Estos montos son estimaciones del sector y no representan alzas confirmadas para todos los automóviles.

El eventual efecto dependerá de cada marca, del tipo de vehículo, de su tecnología y de la composición de las ventas de cada importador.

¿Qué pasará con los autos usados y los vehículos que ya circulan?

Los propietarios de autos usados no tendrán que cambiar sus vehículos por la entrada en vigencia de la nueva norma.

La regulación se aplica a las empresas responsables de comercializar vehículos nuevos y no establece obligaciones de reemplazo para quienes ya poseen un automóvil.

Por lo tanto, los vehículos que actualmente circulan en Chile podrán seguir utilizándose conforme a las exigencias habituales de revisión técnica, permiso de circulación y emisiones contaminantes.

La normativa tampoco obliga a modificar el motor de los autos usados ni impone una nueva homologación a sus propietarios.

¿Cómo saber si un auto es eficiente y cuánto combustible consume?

Quienes estén pensando en comprar un automóvil pueden revisar la etiqueta de eficiencia energética vehicular, que informa su rendimiento homologado.

Desde 2026 se utiliza una metodología actualizada, basada en el protocolo internacional WLTC, que busca representar de mejor manera las condiciones reales de conducción.

Los consumidores pueden consultar el rendimiento urbano, en carretera y mixto de los vehículos, además de comparar modelos, en el sitio oficial Consumo Vehicular.

Es importante considerar que el consumo real también depende de las condiciones de tránsito, la velocidad, el mantenimiento del automóvil y los hábitos de conducción.