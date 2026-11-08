TNE 2027: quiénes deben tomarse la foto y hasta cuándo hay plazo

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) comenzó la captura anticipada de fotografías para la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) 2027, el documento que permite a los estudiantes acceder a la tarifa rebajada del transporte público.

La iniciativa busca adelantar la elaboración del pase escolar para que los alumnos puedan recibir su tarjeta durante los primeros meses del próximo año académico.

El proceso contempla cerca de 3 mil módulos de atención en más de 2.500 establecimientos educacionales de todo Chile.

¿Quiénes deben tomarse la foto para la TNE 2027?

La captura fotográfica está dirigida a cerca de 300 mil estudiantes que durante 2026 cursan cuarto y octavo básico, y que en 2027 pasarán a quinto básico y primero medio, respectivamente.

Estos son los estudiantes que deben realizar el trámite:

Estudiantes de cuarto básico: recibirán la TNE correspondiente a su ingreso a quinto básico en 2027.

recibirán la TNE correspondiente a su ingreso a quinto básico en 2027. Estudiantes de octavo básico: deberán obtener la tarjeta para su ingreso a primero medio el próximo año.

La fotografía se toma con anticipación para facilitar la elaboración de las tarjetas y evitar que los estudiantes deban esperar más tiempo para recibirlas al comienzo del año escolar.

¿Hasta cuándo se puede tomar la foto para la TNE 2027?

El plazo para participar en la captura anticipada de fotografías vence el 30 de noviembre de 2026.

Quienes no completen el trámite dentro de ese período deberán tomarse la fotografía al inicio del año escolar 2027, lo que podría retrasar la entrega de su pase escolar.

El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, explicó que el objetivo es que los estudiantes puedan contar con la tarjeta durante los primeros meses del año académico.

¿Dónde se puede realizar el trámite?

Los estudiantes pueden acceder a la captura fotográfica a través de las siguientes alternativas:

En el establecimiento educacional: mediante los módulos de atención habilitados en los colegios.

Mediante el capturador web: utilizando la plataforma dispuesta para el proceso.

Con ayuda del encargado de la TNE: los estudiantes pueden solicitar orientación en su establecimiento para completar el trámite.

¿Cuándo se entregaría la TNE 2027?

Junaeb busca que los estudiantes reciban su pase escolar durante los primeros meses de 2027. Según explicó Fernando Peña, la meta es que las tarjetas estén disponibles en marzo o, a más tardar, en abril.

Por eso, quienes estén dentro del grupo convocado deben procurar tomarse la fotografía antes del 30 de noviembre. Adelantar este paso permitirá facilitar la preparación de la tarjeta para el próximo año escolar.