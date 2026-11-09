¿Qué significan las alertas de Senapred y qué hacer ante cada nivel de emergencia?

Ante la posibilidad de una emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) puede declarar distintos niveles de alerta para reforzar la vigilancia, preparar los recursos necesarios y coordinar la respuesta de las autoridades.

Conocer qué significa cada alerta permite anticiparse a posibles riesgos y saber cómo actuar para protegerse y resguardar a la familia.

¿Qué significan los colores de las alertas de Senapred?

Alerta Temprana Preventiva (verde)

Se declara cuando existe una situación que requiere reforzar el monitoreo y adoptar medidas preventivas ante la posible ocurrencia de un evento adverso.

¿Qué hacer? Mantenerse informado a través de canales oficiales, identificar posibles riesgos en el entorno y revisar el plan familiar de emergencia.

Alerta Amarilla

Indica que la situación requiere mayor atención y preparación, por lo que las autoridades refuerzan la coordinación y disponen los recursos necesarios para responder ante una eventual emergencia.

¿Qué hacer? Revisar las rutas de evacuación, preparar los elementos esenciales y seguir las instrucciones oficiales. También es recomendable tener a mano documentos, medicamentos y teléfonos de emergencia.

Alerta Roja

Corresponde al nivel de mayor gravedad dentro de esta clasificación y supone la movilización de recursos para enfrentar una emergencia que requiere una respuesta inmediata.

¿Qué hacer? Seguir las instrucciones de las autoridades y evacuar cuando se indique. No regresar a zonas de riesgo hasta que se informe que es seguro hacerlo.

¿Cómo prepararse ante una emergencia?

Senapred recomienda contar con un kit de emergencia adaptado a las necesidades de cada hogar. Entre los elementos básicos se encuentran agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, botiquín, medicamentos de uso habitual y copias de documentos importantes.

También es importante considerar las necesidades de niños, personas mayores, personas con discapacidad, mascotas y quienes requieren medicamentos o equipos especiales.

Puedes revisar las recomendaciones oficiales en el sitio de Senapred y consultar cómo preparar un kit de emergencia.

Importante: los niveles de alerta orientan la preparación y respuesta de las autoridades. No significan por sí solos que todas las personas deban evacuar. Si recibes una alerta SAE en tu teléfono que solicita evacuar, sigue esa instrucción de inmediato y dirígete a la zona segura indicada.