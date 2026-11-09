Republicano impulsa juicio político contra secretario de Guerra de Trump por conflicto con Irán

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, enfrenta una nueva amenaza a su continuidad en el gobierno de Donald Trump. El congresista republicano Thomas Massie presentó este lunes una moción de juicio político en su contra, acusándolo de abusar de sus atribuciones y ejecutar órdenes ilegales durante la guerra contra Irán.

La iniciativa será sometida a consideración de la Cámara de Representantes, donde podría votarse a más tardar este miércoles. Massie, representante por Kentucky, había advertido la semana pasada que impulsaría el procedimiento de destitución si Hegseth no renunciaba.

Su ofensiva se produce en medio de crecientes cuestionamientos al secretario de Defensa por su conducción del conflicto con Irán, una guerra que ha generado críticas incluso dentro del Partido Republicano.

Al presentar la acusación, el legislador sostuvo que Hegseth “ejecutó e implementó a sabiendas órdenes ilegales para iniciar una guerra contra una nación extranjera”, según declaraciones recogidas por CNN.

Acusaciones y respaldo de Trump

Massie fue más allá y cuestionó la permanencia del secretario en el gabinete estadounidense.

“El secretario de Defensa, Peter Hegseth, mediante tal conducta, ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la Constitución si se le permite permanecer en el cargo, y ha actuado de una manera flagrantemente incompatible con sus funciones y con el estado de derecho”, afirmó el congresista republicano.

La controversia ocurre después de las elecciones de mitad de mandato, en las que el Partido Republicano sufrió una contundente derrota. El conflicto con Irán figura entre los factores a los que se atribuye el revés electoral.

Hegseth, por su parte, difundió la semana pasada un video desde el Pentágono en el que defendió su gestión frente a las amenazas de destitución. Además, de acuerdo con fuentes de la Casa Blanca citadas por la prensa estadounidense, el presidente Donald Trump le ha manifestado su respaldo.

El secretario de Guerra tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa este martes para abordar la controversia.