Black Friday 2026 en Chile: cuándo es, cuánto dura y cómo encontrar las mejores ofertas online

El Black Friday 2026 en Chile se realizará a partir del viernes 27 de noviembre, convirtiéndose en uno de los últimos grandes eventos de ofertas antes de Navidad. Según el sitio BlackFriday.cl, la campaña de este año está programada entre el 27 y el 30 de noviembre, aunque cada comercio podrá establecer sus propios horarios y duración para las promociones.

¿A qué hora comienza el Black Friday 2026?

Los horarios dependerán de cada comercio. En los eventos de ofertas online, algunas empresas suelen activar sus promociones desde las 00:00 horas, mientras otras habilitan descuentos progresivamente.

Por ese motivo, quienes tengan previsto comprar un producto específico deberían revisar previamente el sitio oficial de la marca o comercio elegido y comprobar las condiciones de la promoción antes de pagar.

La duración exacta de cada descuento dependerá de la tienda. Algunas empresas podrían concentrar sus promociones durante el viernes, mientras que otras podrían extenderlas durante todo el fin de semana o desarrollar una denominada Black Week.

¿Qué productos tendrán ofertas durante el Black Friday?

Aunque todavía falta para conocer el listado definitivo de comercios y promociones del Black Friday 2026 en Chile, habitualmente estos eventos abarcan una amplia variedad de categorías.

Entre los productos más buscados suelen encontrarse:

celulares y smartphones;

notebooks y computadores;

televisores y Smart TV;

consolas y videojuegos;

audífonos y accesorios tecnológicos;

refrigeradores y lavadoras;

aspiradoras y electrodomésticos;

muebles y artículos para el hogar;

zapatillas, ropa y vestuario;

productos deportivos;

pasajes, hoteles y paquetes turísticos;

productos de belleza y cuidado personal.

A medida que se acerque el 27 de noviembre, las distintas marcas comenzarán a informar sus descuentos, stock y condiciones de compra.

Cómo saber si una oferta de Black Friday realmente conviene

Uno de los consejos más importantes es no fijarse solamente en el porcentaje de descuento anunciado.

Antes del Black Friday es recomendable revisar cuánto cuesta normalmente el producto que se quiere comprar y comparar su precio en diferentes comercios. Mantener una referencia del valor durante las semanas previas permite determinar con mayor facilidad si la rebaja es realmente conveniente.

También conviene revisar el precio final de la compra, ya que los costos de despacho pueden modificar de manera importante el valor que finalmente pagará el consumidor.

SERNAC establece que las empresas deben informar claramente el precio, stock disponible, modalidades y plazos de entrega y los costos asociados al despacho. Además, las promociones y ofertas anunciadas deben ser respetadas.

Black Friday 2026 será clave para adelantar las compras de Navidad

La ubicación del evento, a menos de un mes de Navidad, convierte al Black Friday 2026 en una oportunidad para quienes buscan adelantar regalos y evitar realizar todas sus compras durante diciembre.

Sin embargo, para aprovechar realmente las ofertas será importante llegar al evento con una lista definida de productos y un presupuesto máximo. Comparar precios con anticipación y evitar compras impulsivas puede resultar más efectivo que buscar simplemente el porcentaje de descuento más alto.

El Black Friday 2026 comenzará el viernes 27 de noviembre en Chile, por lo que todavía existe tiempo para monitorear precios, comparar alternativas y definir qué productos vale realmente la pena comprar durante el evento.