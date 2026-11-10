CAF mueve sus fichas en Chile: nueva unidad tecnológica y ambicioso proyecto antártico

Un cable submarino que conecte Chile continental con las bases antárticas es una de las iniciativas que CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, busca impulsar como parte de su nueva agenda regional de innovación y tecnología, en la que Chile tendrá un papel relevante.

El proyecto, liderado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), dio un paso importante tras concluir un estudio de prefactibilidad apoyado por CAF, cuyos resultados confirmaron la viabilidad técnica de establecer una conexión digital hacia el continente blanco.

Los avances fueron presentados por la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, durante un encuentro desarrollado en Madrid, en el marco de la Cumbre Iberoamericana, donde autoridades y representantes de organismos internacionales abordaron los desafíos de la ciencia, el cambio climático y la cooperación antártica.

La jornada incluyó el panel “Mirar al sur: cambio climático, ciencia, datos y cooperación internacional en la Antártica”, moderado por el jefe de Gabinete de CAF, Pablo Terrazas, y que contó con la participación del alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich; Andrés Delich, secretario general electo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); y representantes del mundo científico.

La apuesta de CAF también contempla una nueva estructura institucional. Terrazas fue encargado de crear la Unidad de Innovación y Tecnología del banco, responsabilidad que asumirá en paralelo a sus funciones como jefe de Gabinete.

Desde esa posición, impulsará proyectos de transformación tecnológica e infraestructura digital en América Latina y el Caribe, con Chile y particularmente Magallanes como espacios relevantes para el desarrollo de estas iniciativas.

La agenda tendrá un nuevo hito en febrero de 2027, cuando CAF realice desde Magallanes la expedición “Perla Antártica”, que reunirá a representantes de 15 países y socios internacionales para fortalecer la cooperación científica y tecnológica.

En su organización han participado Terrazas y Kenneth Pugh, asesor de CAF y exsenador chileno, quienes han trabajado en vincular la investigación antártica con la innovación, la conectividad y la cooperación internacional.

Con estas iniciativas, el banco busca articular una agenda que combine desarrollo tecnológico, infraestructura digital y ciencia, utilizando la posición estratégica de Chile como puerta de entrada a la Antártica.