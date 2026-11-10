Falso Giorgio Jackson se va preso y el original sale a pasar la cuenta a sus acusadores

El falso Giorgio Jackson terminó condenado y el verdadero salió a cobrar las cuentas pendientes. A más de tres años del insólito robo de computadores del Ministerio de Desarrollo Social, la justicia sentenció al delincuente que se hizo pasar por el entonces ministro. Y Jackson aprovechó para recordar que, mientras uno se llevaba los equipos, otros se dedicaban a apuntarle con el dedo.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Miguel Ángel Apablaza Suárez a tres años y un día de cárcel efectiva por robo con intimidación. La misma pena recibió Denis Ignacio Soto Barraza, involucrado en la sustracción de una caja fuerte.

La historia parece un guion de comedia: desde la cárcel de Puente Alto, Apablaza utilizó una fotografía de Jackson en WhatsApp, mantuvo la cámara apagada y convenció a los guardias del ministerio de entregar 23 computadores y una caja fuerte. Incluso inventó una fumigación y envió a tres supuestos sobrinos vestidos con delantales blancos para completar el operativo.

El robo, ocurrido en julio de 2023, desató una tormenta política en pleno caso Convenios. El senador socialista Fidel Espinoza llegó a llamar a Jackson el “líder de la banda”, mientras 23 diputados de la UDI enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric vinculándolo con ambos episodios.

Jackson emprendió acciones judiciales contra sus acusadores. Con Espinoza alcanzó un acuerdo en 2024, mientras que su demanda contra los parlamentarios gremialistas fue rechazada en primera instancia en 2025, decisión que su defensa anunció que apelaría.

Conocida la condena, el exministro sacó su propia cuenta pendiente en X:

“Todos los fallos referidos a este caso han ratificado algo que dejé claro al momento de mi renuncia: nunca tuve nada que ver ni con el caso convenios, ni con el robo de computadores del MDSF”.

Y remató: “Quienes me difamaron podrían dar explicaciones. Dicen que más vale tarde que nunca…”.

Todos los fallos referidos a este caso han ratificado algo que dejé claro al momento de mi renuncia: nunca tuve nada que ver ni con el caso convenios, ni con el robo de computadores del MDSF. Quienes me difamaron podrían dar explicaciones. Dicen que más vale tarde que nunca… — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) November 10, 2026