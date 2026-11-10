Una movilización de transportistas comenzó durante la madrugada de este martes en distintos puntos del país, en protesta por el incremento del precio de los combustibles, especialmente del diésel, y el impacto que ha tenido en los costos de operación del transporte de carga.

La convocatoria fue impulsada por organizaciones como la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte y la Confederación de Camioneros Centro-Sur, cuyos integrantes instalaron sus vehículos en diferentes carreteras.

Durante las primeras horas de la protesta se reportaron interrupciones y tránsito lento en sectores de la Ruta 5, entre ellos Victoria, Los Ángeles y San Fernando. También se registraron manifestaciones en Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá.

Estos son algunos de los puntos informados:

Región de Tarapacá

Ruta 5 Norte: camioneros comenzaron a concentrarse durante la noche del lunes en las principales rutas y en las inmediaciones del Puerto de Iquique.

En el sector se habilitó una pista para permitir el desplazamiento de vehículos menores, mientras que el tránsito de otros camiones quedó restringido en las inmediaciones del puerto.

Región de O’Higgins

Cruce Lircay: la Asociación Gremial de Dueños de Camiones anunció una interrupción del tránsito en este sector a partir de las 00:00 horas.

La Asociación Gremial Rengo O’Higgins (ASGRO) también comunicó su adhesión a la convocatoria nacional.

Región del Maule

Comuna de Cauquenes: la Asociación de Dueños de Camiones de Cauquenes (Asoducam) anunció movilizaciones en cuatro sectores:

Kilómetro 1 de la Ruta 126, en el Complejo Deportivo de Barrio Estación.

Kilómetro 5 de la Ruta M-50, cerca del Cementerio Parque Cauquenes.

Ruta 128, sector La Virgen.

Ruta 128, sector El Boldo.

Región del Biobío

Ruta 5 Sur, kilómetro 491: camioneros de Los Ángeles iniciaron una movilización cerca del sector Hualqui, en la salida norte de la ciudad.

La interrupción generó congestión vehicular en dirección al norte, con vehículos particulares detenidos.

Región Metropolitana

Ruta 68 con Américo Vespucio: se reportó la presencia de camiones y la habilitación de una sola pista para el tránsito.

Ruta 5 Sur, a la altura de Paine: también se registró la presencia de transportistas movilizados.

La situación podría experimentar modificaciones durante la jornada, por lo que se recomienda a los conductores considerar posibles demoras y revisar las condiciones de las rutas antes de viajar.

¿Por qué se movilizan los camioneros?

El principal motivo de la protesta es el incremento sostenido del precio de los combustibles, especialmente del diésel, y su efecto en los costos de operación del transporte de carga.

Los transportistas movilizados sostienen que el encarecimiento del combustible y la falta de reajustes en los valores de los fletes afectan la continuidad de las pequeñas empresas del rubro.