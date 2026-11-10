El valor de la Unidad de Fomento (UF) registrará una nueva alza durante noviembre y comienzos de diciembre, luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informara que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre de 2026 aumentó un 0,5%.

Este resultado también incidió en la inflación anual, que llegó al 4,5%, y tendrá un efecto directo en el valor de la UF, indicador utilizado para calcular compromisos financieros como dividendos hipotecarios, créditos y algunos contratos de arriendo.

¿A cuánto llegará la UF en noviembre y diciembre?

De acuerdo con la variación del IPC, la UF aumentará progresivamente entre el 10 de noviembre y el 9 de diciembre de 2026.

Durante este período, pasará de $41.295,46 a $41.501,94, lo que representa un incremento total de aproximadamente $206.

Este reajuste significa que las obligaciones expresadas en UF también aumentarán su valor en pesos, aunque se mantenga la misma cantidad de unidades pactadas.

¿Cuánto subirán los arriendos, créditos y dividendos?

El incremento de la UF tendrá efectos en los pagos calculados con esta unidad de medida. Para entender cuánto podría aumentar una obligación mensual, estos son algunos ejemplos:

Crédito de 5 UF : al 10 de noviembre equivale a $206.512 y al 9 de diciembre llegará a $207.510 . La diferencia será de aproximadamente $998 .

: al 10 de noviembre equivale a y al 9 de diciembre llegará a . La diferencia será de aproximadamente . Arriendo de 10 UF: pasará de $413.023 a $415.019 , lo que representa un aumento de $1.996.

pasará de a , lo que representa un aumento de Dividendo de 20 UF: subirá desde $826.047 hasta $830.039, es decir, tendrá un incremento de $3.992.

Estas diferencias corresponden al efecto del reajuste de la UF sobre los montos señalados y permiten dimensionar cómo la inflación puede repercutir en el presupuesto de los hogares.