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Valor de la UF: cuánto subirá y cómo afectará a los arriendos, créditos y dividendos DATOS ÚTILES AGENCIA UNO

Valor de la UF: cuánto subirá y cómo afectará a los arriendos, créditos y dividendos

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador
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La Unidad de Fomento aumentará más de $200 entre noviembre y diciembre, tras conocerse el IPC de octubre. Revisa cuánto subirán los pagos expresados en UF y conoce algunos ejemplos de su impacto en el presupuesto familiar.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La Unidad de Fomento (UF) aumentará desde $41.295,46 hasta $41.501,94 entre el 10 de noviembre y el 9 de diciembre de 2026, tras el IPC de octubre, que registró una variación de 0,5%. El reajuste impactará los compromisos financieros expresados en esta unidad, como arriendos, créditos y dividendos hipotecarios. Revisa cuánto subirán algunos pagos de 5, 10 y 20 UF y cómo esta variación puede repercutir en el presupuesto mensual de los hogares chilenos.
Desarrollado por El Mostrador

El valor de la Unidad de Fomento (UF) registrará una nueva alza durante noviembre y comienzos de diciembre, luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informara que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre de 2026 aumentó un 0,5%.

Este resultado también incidió en la inflación anual, que llegó al 4,5%, y tendrá un efecto directo en el valor de la UF, indicador utilizado para calcular compromisos financieros como dividendos hipotecarios, créditos y algunos contratos de arriendo.

¿A cuánto llegará la UF en noviembre y diciembre?

De acuerdo con la variación del IPC, la UF aumentará progresivamente entre el 10 de noviembre y el 9 de diciembre de 2026.

Durante este período, pasará de $41.295,46 a $41.501,94, lo que representa un incremento total de aproximadamente $206.

Este reajuste significa que las obligaciones expresadas en UF también aumentarán su valor en pesos, aunque se mantenga la misma cantidad de unidades pactadas.

¿Cuánto subirán los arriendos, créditos y dividendos?

El incremento de la UF tendrá efectos en los pagos calculados con esta unidad de medida. Para entender cuánto podría aumentar una obligación mensual, estos son algunos ejemplos:

  • Crédito de 5 UF: al 10 de noviembre equivale a $206.512 y al 9 de diciembre llegará a $207.510. La diferencia será de aproximadamente $998.
  • Arriendo de 10 UF: pasará de $413.023 a $415.019, lo que representa un aumento de $1.996.
  • Dividendo de 20 UF: subirá desde $826.047 hasta $830.039, es decir, tendrá un incremento de $3.992.

Estas diferencias corresponden al efecto del reajuste de la UF sobre los montos señalados y permiten dimensionar cómo la inflación puede repercutir en el presupuesto de los hogares.

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