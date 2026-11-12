El Bono Combustible entrega un aporte mensual de hasta $100 mil para propietarios y conductores de taxis, colectivos y transporte escolar. La postulación está abierta desde el 17 de octubre y fue extendida hasta diciembre de 2026. Revisa quiénes pueden acceder, cuáles son los requisitos y cómo realizar el trámite con ClaveÚnica.

¿En qué consiste el Bono Combustible de $100 mil?

El Bono a Transportistas, también conocido como Bono Combustible, es un beneficio dirigido a propietarios, meros tenedores y conductores de vehículos de transporte remunerado de pasajeros.

El aporte contempla $100.000 mensuales, que se entregan mediante el Bolsillo Electrónico de Combustibles y deben utilizarse exclusivamente para la compra presencial de combustible en estaciones de servicio.

Pueden acceder al beneficio quienes estén vinculados a los siguientes servicios:

Taxis básicos.

Taxis colectivos.

Transporte escolar.

Transporte de pasajeros entre Arica y Tacna.

El dinero puede utilizarse para comprar bencina de 93, 95 y 97 octanos, diésel, gas natural comprimido (GNC) o gas licuado de petróleo (GLP).

No es obligatorio gastar el monto completo en una sola compra. El saldo disponible puede mantenerse para utilizarlo durante el mes siguiente.

¿Quiénes pueden postular al beneficio?

La postulación contempla dos modalidades: propietarios de vehículos y conductores que hayan sido designados por el dueño del automóvil.

Propietarios: deben tener un vehículo inscrito en el Registro Nacional de Transporte Público y Transporte Escolar.

deben tener un vehículo inscrito en el Registro Nacional de Transporte Público y Transporte Escolar. Conductores: pueden acceder si fueron designados por el propietario del vehículo y cuentan con una licencia de conducir profesional vigente.

¿Cómo postular al Bono Combustible?

El trámite se realiza por internet y depende de la condición del solicitante.

1. Si eres propietario:

Ingresa al portal Cero Filas de la Subsecretaría de Transportes.

Accede con tu ClaveÚnica.

Completa la información solicitada para realizar la postulación.

Verifica que el vehículo esté inscrito en el Registro Nacional de Transporte Público y Transporte Escolar.

2. Si eres conductor:

Ingresa al mismo portal de Cero Filas.

Accede con tu ClaveÚnica.

Verifica que hayas sido designado por el propietario del vehículo.

Adjunta una copia digitalizada de tu licencia de conducir profesional vigente, por ambos lados.

El documento debe estar en formato PDF o JPG.

¿Hasta cuándo se puede postular al Bono Combustible?

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el nuevo proceso de postulación comenzó el 17 de octubre de 2026 y fue extendido hasta fines de año.

Las personas interesadas pueden revisar los antecedentes y acceder a la plataforma de postulación en el sitio oficial del ministerio