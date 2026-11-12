Nuevo revés para Kast: Cámara rechaza presupuesto de Educación y suma otra derrota para el Gobierno

El Gobierno de José Antonio Kast sumó un nuevo revés en la tramitación del Presupuesto 2027. La Cámara de Diputados rechazó este miércoles la partida del Ministerio de Educación, luego de que la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo terminara empatada con 72 votos a favor y 72 en contra.

El resultado se suma al rechazo que sufrió el martes la partida del Ministerio del Interior y deja al Ejecutivo con dos áreas relevantes sin aprobación en esta etapa de la discusión presupuestaria.

La jornada, sin embargo, no fue completamente adversa para La Moneda. Las partidas de Justicia y Derechos Humanos, Defensa Nacional, Obras Públicas y Agricultura consiguieron avanzar, aunque varias de ellas incorporaron nuevas obligaciones de información para sus respectivos ministerios.

El principal tropiezo se concentró en Educación, una de las partidas que generó mayor cantidad de indicaciones durante el debate.

En total, se presentaron 217 propuestas de modificación, de las cuales 50 fueron declaradas admisibles. No obstante, la discusión terminó concentrándose en la indicación sustitutiva del Gobierno, que buscaba reponer los recursos rechazados anteriormente.

La votación quedó empatada y, con ello, la partida volvió a ser rechazada. Pese a ese resultado, la Cámara aprobó 31 glosas de información relacionadas con la gestión educacional.

Entre ellas, se establecieron obligaciones para que el Ministerio de Educación entregue antecedentes sobre los programas de distribución de computadores a estudiantes, el cierre o suspensión de jardines infantiles y salas cuna, y los cambios en las dotaciones de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

También se incorporaron exigencias dirigidas a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), particularmente sobre el cumplimiento de obligaciones laborales de las empresas proveedoras del Programa de Alimentación Escolar.

El organismo deberá informar sobre las raciones entregadas, las multas aplicadas y la cobertura de la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES).

En contraste, la partida del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos consiguió aprobarse con 85 votos a favor y 59 en contra, en una sesión marcada por el enfrentamiento entre la diputada republicana Javiera Rodríguez y su par comunista Lorena Pizarro.

El conflicto surgió durante el debate sobre derechos humanos, luego de que Rodríguez acusara a la oposición de ser “empresarios del dolor ajeno”, lo que provocó la reacción de Pizarro y obligó a suspender momentáneamente la sesión.

Pero más allá del altercado, la votación de Justicia también estuvo marcada por la controversia que enfrenta el ministro Fernando Rabat debido a los decretos de rebaja de condenas.

La Cámara aprobó nuevas exigencias para que la Subsecretaría de Justicia entregue a las comisiones de Constitución del Senado y la Cámara antecedentes sobre solicitudes de reducción de condenas, indultos particulares, libertad condicional y permisos de salida. Entre los documentos requeridos figuran resoluciones, instrucciones, oficios, minutas y criterios utilizados por el ministerio.

También se aprobó que la cartera informe sobre los resultados de la revisión de beneficios de reducción de condenas concedidos desde el inicio de la actual administración. El reporte deberá identificar los casos examinados, posibles irregularidades, acciones administrativas o judiciales iniciadas y sumarios instruidos.

Otra disposición establece informes trimestrales sobre solicitudes de rebaja de condenas presentadas por personas condenadas por crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos.

En esos casos, deberán detallarse los antecedentes aportados por los solicitantes sobre el paradero de las víctimas o el esclarecimiento de los hechos.

No todas las propuestas prosperaron. La Sala rechazó indicaciones relacionadas con la entrega de decretos, los recursos destinados a sitios de memoria y los reportes periódicos del Programa de Derechos Humanos.

Además, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, formuló una reserva de constitucionalidad respecto de una de las indicaciones aprobadas sobre la revisión de beneficios.

La partida de Defensa Nacional, por su parte, obtuvo una aprobación más amplia: 124 votos a favor, tres en contra y nueve abstenciones.

Entre las disposiciones incorporadas figura la obligación de informar trimestralmente sobre las contrataciones realizadas por las subsecretarías y servicios dependientes del ministerio, incluyendo cargos, remuneraciones, formación y experiencia de las personas contratadas.

También se estableció que el Ejército entregue informes semestrales sobre la administración del patrimonio de afectación fiscal de sus servicios de bienestar, con detalles de ingresos, bienes inmuebles, arriendos, gastos e inversiones.

A ello se sumaron requerimientos de información para la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, relacionados con fiscalización de faenas pesqueras y operaciones de búsqueda y salvamento.

En la misma jornada, la Cámara dio luz verde a los recursos de Obras Públicas, por 102 votos a favor, 29 en contra y una abstención.

Agricultura también consiguió avanzar, aunque con una votación más estrecha: 65 votos a favor, 61 en contra y ocho abstenciones.

De esta manera, el balance del miércoles dejó cuatro partidas aprobadas y una rechazada, mientras el Gobierno acumula dos derrotas en la discusión presupuestaria tras los resultados de Educación e Interior.