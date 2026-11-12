Paro de camioneros se amplía pese a congelamiento de combustibles: nuevos gremios se suman

El Gobierno de José Antonio Kast anunció el congelamiento de los precios de los combustibles hasta febrero de 2027 y comprometió revertir las alzas previstas para este jueves. Sin embargo, las medidas todavía no consiguen detener el paro de camioneros, que continúa extendiéndose a nuevos sectores del transporte y mantiene abiertas las negociaciones con La Moneda.

La movilización, iniciada por organizaciones de transportistas que exigen medidas frente al encarecimiento del diésel y las gasolinas, suma ahora la incorporación de empresarios del transporte de carga de Valparaíso, conductores de microbuses del Biobío y propietarios de camiones grúa.

El escenario contrasta con la posición de las principales confederaciones nacionales de camioneros, que han descartado sumarse por ahora a las paralizaciones y este jueves llegarán a La Moneda para negociar directamente con el Ejecutivo.

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), presidida por Juan Araya, y la Confederación de Transporte de Carga de Chile (CNTC), encabezada por Sergio Pérez, participarán en el encuentro junto con representantes de Fenabus, la Asociación Nacional de Buses, Chile Transporte y otras organizaciones del sector.

La cita se produce después de la asamblea que ambas confederaciones realizaron el miércoles en San Pedro de la Paz, Región del Biobío, donde acordaron solicitar al Gobierno un congelamiento del precio del diésel durante seis meses.

La demanda supera el plazo contemplado en el anuncio gubernamental, que establece la mantención de los precios de los combustibles hasta el 3 de febrero de 2027.

El Ejecutivo también comprometió el ingreso de un proyecto de ley para revertir los incrementos que debían comenzar a regir este jueves: $42 por litro para el diésel y $39 para las gasolinas.

Aunque las medidas representan una respuesta a las demandas de los transportistas, las organizaciones movilizadas todavía deben evaluar los anuncios con sus respectivas bases.

Fedequinta se suma

En ese contexto, la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta), que agrupa a cerca de 800 empresarios transportistas, confirmó su incorporación al paro nacional de manera indefinida.

La decisión fue adoptada mediante votación y comenzó a regir a las 23:00 horas del miércoles, con movilizaciones previstas desde este jueves en la Ruta 68 y la Ruta 78, hacia el puerto de San Antonio.

Los transportistas anunciaron presencia en sectores como el enlace Algarrobo, La Pólvora y el cruce Malvilla. En un comunicado, Fedequinta explicó que la paralización responde a las dificultades económicas que enfrentan especialmente las pequeñas y medianas empresas del transporte de carga.

“Esta decisión responde a la crítica situación económica que enfrenta el transporte de carga, especialmente las pequeñas y medianas empresas, que hoy ven seriamente comprometida su continuidad operacional ante el incremento de sus costos y la imposibilidad de traspasar dichas alzas a sus tarifas”, sostuvo la organización.

El gremio aseguró que su objetivo es exigir medidas inmediatas que permitan contener el precio de los combustibles y entregar estabilidad a las empresas.

También afirmó que la movilización no busca perjudicar a la ciudadanía ni interrumpir la cadena logística nacional, e hizo un llamado a mantener las manifestaciones de forma pacífica.

Paraliza transporte público en Biobío

La ampliación del paro también alcanza al transporte público de pasajeros. En la Región del Biobío, conductores independientes de las líneas Los Alces y Expresos del Carbón anunciaron una paralización indefinida de servicios entre Arauco, Lota y Concepción.

La movilización contempla la participación inicial de entre 15 y 20 taxibuses en la Ruta 160, específicamente en el tramo comprendido entre Nueva Horcones y Celulosa Arauco.

Nicolás Chaparro, conductor de Los Alces, explicó que la protesta reunirá aproximadamente al 70% de la flota de los participantes convocados.

Los conductores aseguran que el incremento del combustible ha duplicado sus costos operacionales. Según los antecedentes entregados, algunos pasaron de gastar cerca de $1,5 millones mensuales en combustible a desembolsar entre $2,9 millones y $3 millones.

Se suman los camiones grúa

A las manifestaciones también se incorporaron propietarios de camiones grúa. En Talagante, a la altura del kilómetro 38 en dirección a Santiago, los transportistas ocuparon dos de las tres pistas de circulación para protestar por el precio del diésel.

José Basaure, dueño de una empresa de grúas con 15 vehículos operativos, aseguró a Radio ADN que enfrenta pérdidas que amenazan la continuidad de su negocio. “Yo llevo ocho meses con 60% de pérdida mensual, no está dando”, afirmó.

El transportista cuestionó la oportunidad de las medidas anunciadas por el Gobierno, considerando que los pequeños empresarios llevan meses enfrentando el aumento de sus costos.

“Nosotros creemos, como gremio, que es una acción tardía. ¿Por qué llegar a esta instancia? Para nosotros no es rentable estar acá, nosotros perdemos estando acá”, sostuvo.

Basaure insistió en que congelar temporalmente los precios no responde completamente a sus demandas. “El precio del combustible hoy día no es sostenible. La única opción que nosotros pedimos como gremio es que baje el combustible”, recalcó.

En el sector también participan cerca de 30 taxis colectivos y conductores particulares, mientras los dueños de grúas buscan incorporarse a las conversaciones con las autoridades.

El empresario advirtió que, si no consiguen respuestas, podrían aumentar las medidas de presión e incluso intentar llegar hasta el centro de Santiago. “De lo contrario, vamos a quizás bloquear la ruta o vamos a tratar de ir hacia el centro de Santiago, lo más posible que lleguemos al centro. Ojalá llegar frente a La Moneda”, señaló.

La reunión de este jueves en La Moneda será relevante para conocer si las grandes confederaciones logran avanzar en su demanda de congelar el diésel durante seis meses.