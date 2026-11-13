Las personas de 65 años o más podrán acceder a una exención del 100% de las contribuciones de su vivienda principal desde enero de 2027. Para obtener el beneficio deben cumplir determinados requisitos y presentar una declaración jurada ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) antes del 31 de diciembre de 2026.

¿Quiénes pueden acceder a la exención de contribuciones?

El beneficio está dirigido a personas naturales de 65 años o más que sean propietarias de un inmueble utilizado como residencia habitual.

Para acceder a la exención total del impuesto territorial, deben cumplir las siguientes condiciones:

Tener 65 años o más.

Ser persona natural y propietaria de la vivienda.

Identificar el inmueble como su residencia principal.

Estar al día en el pago de las contribuciones.

No registrar deudas por derechos de aseo municipal.

En caso de ser copropietario, contar con al menos el 50% de los derechos sobre la propiedad.

La medida podría beneficiar a más de 200 mil propietarios y forma parte de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social.

¿Cómo solicitar la exención de contribuciones? Paso a paso

Las personas interesadas deben presentar una declaración jurada ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), identificando la propiedad que utilizan como vivienda principal.

El trámite se puede realizar por internet siguiendo estos pasos:

1. Ingresar al sitio web del Servicio de Impuestos Internos.

2. Dirigirse a la sección Servicios Online.

3. Seleccionar Avalúos y Contribuciones de Bienes Raíces.

4. Ingresar a Declaración Jurada Vivienda Principal.

5. Autenticarse con Clave Tributaria o ClaveÚnica.

6. Completar el formulario denominado Ingreso de Solicitudes de Bienes Raíces, identificando el inmueble utilizado como residencia habitua

7. Presentar la solicitud administrativa y la declaración jurada correspondiente.

Quienes no puedan realizar el procedimiento por internet también pueden acudir presencialmente a la Dirección Regional del SII correspondiente a su domicilio para recibir orientación e ingresar la solicitud.

¿Hasta cuándo se puede realizar el trámite?

El plazo para solicitar la exención es hasta el 31 de diciembre de 2026.

Quienes presenten la declaración jurada dentro de ese período podrán acceder al beneficio desde el 1 de enero de 2027, lo que se verá reflejado en las cuotas de contribuciones del primer semestre del próximo año.

La declaración jurada se presenta una sola vez. Posteriormente, la exención se renovará automáticamente mientras se mantengan las condiciones exigidas.

Además, el beneficio puede incluir estacionamientos y bodegas asociados a la vivienda principal, siempre que estén ubicados en la misma dirección.

¿Qué pasa si el adulto mayor tiene otras propiedades?

La exención del 100% se aplica únicamente a la vivienda principal identificada en la solicitud.

Por lo tanto, si la persona tiene otros inmuebles afectos al pago de contribuciones, estos deberán continuar pagando el impuesto territorial. Sin embargo, podrían acceder al Beneficio para Adultos Mayores (BAM), siempre que cumplan sus requisitos.

¿Qué ocurre si fallece el propietario o cambia la situación de la vivienda?

La normativa también contempla situaciones especiales:

Fallecimiento del propietario: los herederos podrán invocar la exención durante un plazo de tres años desde el fallecimiento o hasta que la propiedad sea vendida, si esto ocurre antes.

los herederos podrán invocar la exención durante un plazo de tres años desde el fallecimiento o hasta que la propiedad sea vendida, si esto ocurre antes. Cónyuge o conviviente civil sobreviviente: si tiene 65 años o más y reside en el inmueble, el beneficio podrá mantenerse hasta su fallecimiento o la venta de la propiedad.

si tiene 65 años o más y reside en el inmueble, el beneficio podrá mantenerse hasta su fallecimiento o la venta de la propiedad. Cambio de residencia: si la vivienda deja de ser la residencia habitual o se vende, el contribuyente debe informar la modificación al SII.

si la vivienda deja de ser la residencia habitual o se vende, el contribuyente debe informar la modificación al SII. Estacionamientos y bodegas: también se deben comunicar los cambios que afecten las condiciones para mantener su inclusión en el beneficio.

Por otra parte, entregar antecedentes falsos para obtener la exención puede significar una multa equivalente al 300% del impuesto eludido y la inhabilitación para acceder al beneficio durante 10 años.

¿En qué se diferencia esta exención del Beneficio para Adultos Mayores?

Es importante no confundir esta nueva medida con el Beneficio para Adultos Mayores (BAM), que ya existe y permite una rebaja del 50% o 100% de las contribuciones, dependiendo de las condiciones económicas y legales del propietario.

La principal diferencia es que la nueva exención debe solicitarse mediante una declaración jurada ante el SII, mientras que el BAM se asigna automáticamente a quienes cumplen las condiciones establecidas.

Por ello, las personas de 65 años o más que quieran acceder a la exención total desde enero de 2027 deben realizar el trámite antes del cierre del plazo.