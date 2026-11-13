Noche de Museos 2026: cómo encontrar museos y panoramas gratuitos para este viernes
Este viernes 13 de noviembre se realizará una nueva edición de la Noche de Museos, con más de 300 espacios culturales inscritos y cerca de 500 actividades gratuitas. Revisa cómo utilizar el buscador oficial para encontrar panoramas según región, comuna, horario y accesibilidad.
Este viernes 13 de noviembre se realizará una nueva edición de la Noche de Museos 2026, iniciativa que permitirá visitar gratuitamente museos y espacios culturales de distintas regiones del país.
La jornada contempla una programación especial con exposiciones, recorridos guiados, intervenciones artísticas, presentaciones musicales y otras actividades relacionadas con el patrimonio y la cultura.
Para facilitar la organización de las visitas, la plataforma oficial habilitó un buscador en línea que reúne más de 300 espacios culturales y cerca de 500 actividades disponibles durante la jornada.
¿Cómo encontrar actividades gratuitas para la Noche de Museos?
Las personas interesadas pueden consultar la programación a través del sitio web oficial:nochedemuseos.cl/buscar
La herramienta permite revisar los recintos participantes y las actividades programadas para el viernes 13 de noviembre.
El buscador cuenta con dos categorías principales:
- Espacios culturales: permite localizar museos y otros recintos inscritos en la iniciativa.
- Actividades: facilita encontrar panoramas específicos, como exposiciones, recorridos guiados y presentaciones artísticas.
¿Qué filtros permite utilizar el buscador?
La plataforma dispone de distintas opciones para acotar los resultados y encontrar actividades de acuerdo con las preferencias y necesidades de cada visitante.
Entre los filtros disponibles se encuentran:
- Región: permite identificar actividades en distintas zonas del país.
- Comuna: facilita encontrar panoramas cercanos al lugar de residencia.
- Horario: permite revisar las actividades según la disponibilidad de tiempo.
- Accesibilidad: ayuda a identificar espacios que cuentan con condiciones para recibir a personas que asisten con coches o utilizan silla de ruedas.
De esta manera, quienes quieran participar en la Noche de Museos pueden revisar anticipadamente la oferta cultural, comparar alternativas y organizar sus recorridos.
La invitación es a consultar el buscador oficial antes de la jornada para conocer los espacios participantes, sus actividades y las condiciones de acceso de cada recinto.