Metro y Red Movilidad extenderán sus servicios por concierto de Easykid en La Florida

Los asistentes al espectáculo que se realizará este 14 de noviembre en el Estadio Bicentenario de La Florida podrán acceder a alternativas de transporte público durante la noche. La medida contempla la extensión del servicio de Metro hasta las 00:30 horas y recorridos especiales de buses para facilitar el regreso.

Metro de Santiago y Red Movilidad anunciaron un plan especial de transporte para quienes asistan al concierto de Easykid, programado para este sábado 14 de noviembre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El operativo busca facilitar el desplazamiento de los asistentes una vez finalizado el espectáculo e incluye la extensión del horario de funcionamiento de Metro, además de servicios de buses reforzados en las inmediaciones del recinto.

Metro habilitará estaciones de ingreso y salida hasta las 00:30 horas

En el caso de Metro de Santiago, el plan especial contempla el ingreso de pasajeros por las estaciones Rojas Magallanes y Trinidad, ambas pertenecientes a la Línea 4.

Para el regreso, quienes asistan al concierto podrán utilizar estaciones habilitadas de las líneas 3 y 4:

Línea 3: Plaza de Quilicura, Cardenal Caro, Hospitales, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.

Línea 4: Tobalaba, Príncipe de Gales, Plaza Egaña, Grecia, Quilín, Macul, Rojas Magallanes, Trinidad, Hospital Sótero del Río y Plaza de Puente Alto.

La estación Plaza Egaña estará habilitada como punto de combinación entre ambas líneas. El servicio especial se extenderá hasta las 00:30 horas.

Red Movilidad dispondrá de recorridos especiales hacia Providencia y Estación Central

Por su parte, Red Movilidad reforzará el transporte con servicios especiales de los recorridos 104 y 210, que estarán identificados con una letra X junto a su número habitual.

Los buses circularán entre las 23:30 y las 00:30 horas y tendrán como destinos Providencia y Estación Central, respectivamente.

Los puntos de abordaje definidos para estos servicios son: