Admisión Escolar 2027: comenzó el periodo complementario y conoce cuáles son los plazos

El proceso de Admisión Escolar 2027 entra en su periodo complementario, una nueva oportunidad para las familias que todavía no tienen un establecimiento educacional asignado o necesitan buscar otra alternativa para sus hijos.

Esta etapa comienza el martes 10 de noviembre y estará disponible hasta el 17 de noviembre, a las 14:00 horas, a través de la plataforma del Sistema de Admisión Escolar (SAE).

El periodo está dirigido a quienes no participaron en la postulación principal, no obtuvieron un cupo o rechazaron el resultado de asignación.

¿Quiénes pueden postular en el periodo complementario?

Esta etapa permite realizar una nueva solicitud a las familias que se encuentren en alguna de estas situaciones:

No participaron en el periodo principal : quienes no realizaron la postulación inicial y buscan un establecimiento.

: quienes no realizaron la postulación inicial y buscan un establecimiento. No obtuvieron un establecimiento asignado : familias que quedaron sin cupo después del proceso principal.

: familias que quedaron sin cupo después del proceso principal. Rechazaron el resultado: apoderados que no aceptaron el establecimiento asignado.

¿Cómo postular a la Admisión Escolar 2027?

Las solicitudes deben realizarse por internet, siguiendo estos pasos:

1. Ingresar al sitio oficial www.sistemadeadmisionescolar.cl.

2. Iniciar sesión con los datos del apoderado.

3. Revisar la oferta de establecimientos disponibles.

4. Seleccionar los colegios de preferencia y ordenarlos según prioridad.

5. Enviar la postulación y guardar el comprobante.

Se recomienda revisar previamente las características de cada establecimiento y las vacantes disponibles antes de enviar la solicitud.

¿Cuándo se publican los resultados y cuándo son las matrículas?

El calendario de la Admisión Escolar 2027 contempla las siguientes fechas para las próximas etapas:

Periodo complementario de postulación 10 al 17 de noviembre

10 al 17 de noviembre Publicación de resultados 1 de diciembre

1 de diciembre Periodo de matrículas 9 al 22 de diciembre