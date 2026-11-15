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PAES 2026: cuándo se rinde la prueba y cuáles son las fechas clave de la Admisión 2027 DATOS ÚTILES Crédito: Cedida

PAES 2026: cuándo se rinde la prueba y cuáles son las fechas clave de la Admisión 2027

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador
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La aplicación regular de la Prueba de Acceso a la Educación Superior se realizará entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre. Revisa cuándo se publican los resultados, los plazos de postulación y las fechas de matrícula.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La PAES regular 2026 se realizará entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre, como parte del proceso de Admisión 2027 a la Educación Superior. El reconocimiento de salas será el primer día de aplicación. Los resultados se publicarán el 4 de enero, jornada en que también comenzarán las postulaciones universitarias, que se extenderán hasta el día 7. Los resultados de selección estarán disponibles el 18 de enero y las matrículas se desarrollarán en dos etapas durante ese mes.
Desarrollado por El Mostrador

La Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2026, correspondiente al proceso de Admisión 2027, ya tiene fechas definidas para su aplicación regular. Los estudiantes inscritos deberán rendir los exámenes durante tres jornadas, entre el lunes 30 de noviembre y el miércoles 2 de diciembre.

Esta evaluación corresponde a la segunda aplicación del año, luego de la PAES de invierno realizada en junio, y permitirá obtener puntajes para postular a las universidades que participan del Sistema de Acceso a la Educación Superior.

¿Cuándo se rinde la PAES 2026?

La aplicación regular de la PAES se realizará durante las siguientes fechas:

  • Lunes 30 de noviembre: primera jornada de rendición.
  • Martes 1 de diciembre: segunda jornada.
  • Miércoles 2 de diciembre: tercera jornada.

Además, el lunes 30 de noviembre se realizará el reconocimiento de salas, entre las 12:00 y las 13:00 horas.En Rapa Nui, esta actividad se efectuará entre las 11:00 y las 12:00 horas.

¿Cuándo se publican los resultados de la PAES?

De acuerdo con el calendario del Demre, los resultados de la PAES regular estarán disponibles el 4 de enero de 2027, misma fecha en que comenzará el periodo de postulaciones a las instituciones de educación superior.

Calendario de Admisión 2027: fechas de postulación y matrícula

Después de la rendición de las pruebas, el proceso de admisión contempla las siguientes etapas:

  • Rendición PAES regular: 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2026
  • Publicación de resultados: 4 de enero de 2027
  • Periodo de postulaciones: 4 al 7 de enero
  • Resultados de selección: 18 de enero
  • Primera etapa de matrículas: 19 al 21 de enero
  • Segunda etapa de matrículas: 22 al 28 de enero

Los estudiantes deben considerar estas fechas para organizar su proceso de ingreso a la educación superior y realizar oportunamente los trámites correspondientes.

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